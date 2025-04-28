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أخبار مصر

مدير عام الإيسيسكو: فرص العمل المستقبلية تتطلب مهارات التفكير والابتكار

لدكتور سالم بن محمد
لدكتور سالم بن محمد بن مالك
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قال الدكتور سالم بن محمد بن مالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، إن المهارات والابتكار والتفكير الخلاق هو من يغمر العالم الآن وفي المستقبل القريب بفيض من فرص العمل. 

وأضاف خلال كلمة مسجلة ألقاها في حفل إطلاق النسخة الثانية من مبادرة “ كن مستعدا” التابعة لوزارة التعليم العالي، أن الايسيسكو ستظل شريك صادق وداعم لتلك المبادرة ولنهضة الشباب المصري.

ووصف بن مالك مبادرة كن مستعدا بأنها شعاع يسري في العقول ودعوة مفتوحة لكل حلم. وجسر يعبر عليه الشباب في عالم جديد لا يعترف سوى للمبدعين.

مدير عام الإيسيسكو يوجه رسالة للشباب المصري

كما وجه مدير مؤسسة الإيسيسكو رسالة للشباب المصري، قائلا: "الغد ملك لمن يؤمنون بأنفسهم، استعدوا احلموا بحجم السماء وانطلقوا بعزم الجمال، استعدوا فأنتم الرواية الأجمل الذي ينتظرها الغد".

وتهدف مبادرة “كن مستعدا” إلى تأهيل مليون شاب ومبتكر لمواجهة تحديات سوق العمل، في إطار مبادرة "تحالف وتنمية"، وتحتفل وزارة التعليم العالي اليوم بإطلاق النسخة الثانية منها، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

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