الإثنين 28 أبريل 2025
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رئيس جامعة المنصورة يؤكد ضوابط عقد الاختبارات الإلكترونية والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

مجلس جامعة المنصورة،
مجلس جامعة المنصورة، فيتو

عقدت جامعة المنصورة اجتماعها الدوري رقم 622، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبحضور  أعضاء المجلس، وذلك بمقر مجلس الجامعة، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية والخدمية.

رئيس جامعة المنصورة يؤكِّد ضوابط عقد الاختبارات الإلكترونية والاستعدادات 

وفي مستهل الجلسة، قدَّم رئيس الجامعة التهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، والشعب المصري العزيز، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لـ تحرير سيناء.

الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي

كما أكَّد رئيس الجامعة ضرورة اتخاذ إجراءات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، مع التشديد على تطبيق ضوابط عقد الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، ووجَّه بضرورة إعلان الكليات جداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية. 

وشدد على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير العملية الامتحانية بالجامعة.

 

واستهل المجلس أعماله بعرض تقرير حول حصاد أنشطة وإنجازات الجامعة، تناول أهم الموضوعات خلال شهر أبريل 2025.

ثم تم عرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وجاء في أهمها اعتماد المجلس تقرير سير العملية التعليمية بكليات الجامعة لشهر مارس 2025، وموافقة المجلس على منح الألقاب العلمية والتعيينات التالية: (15 أستاذًا، 7 أساتذة مساعدين، 16 مدرسًا).

اقتراح بدء الدراسة ببرنامج الماجستير بنظام الساعات المعتمدة

كما وافق المجلس على اقتراح بدء الدراسة ببرنامج الماجستير بنظام الساعات المعتمدة، وبرنامج ماجستير إدارة الجودة الشاملة وأمان المريض بكلية التمريض، كما وافق المجلس أيضًا على اقتراح إنشاء درجة البكالوريوس في العلوم لبرنامج "الرياضيات والذكاء الاصطناعي (MAI)" بنظام الساعات المعتمدة (برنامج نوعي بمصروفات) بكلية العلوم، وعلى بدء الدراسة ببرنامج إعداد أخصائي تكنولوجيا التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة بكلية التربية النوعية – بنظام الساعات المعتمدة (برنامج نوعي بمصروفات)، واستقبال 100 طالب وطالبة بالمستوى الأول اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026.

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اقتراح إنشاء درجة الماجستير في التعليم الطبي بكلية الطب

كما وافق المجلس على اقتراح إنشاء درجة الماجستير في التعليم الطبي بكلية الطب، واعتماد اللائحة الدراسية الخاصة به.

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