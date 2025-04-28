رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنوية لكلية التربية النوعية

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، المعارض السنوية لكلية التربية النوعية للعام الجامعي 2024/2025، والتى تضمنت المعرض السنوي لقسم التربية الفنية، ومعرض قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي، ومعرض الإعلام التربوي، والمعرض السنوي لقسم الاقتصاد المنزلي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الاسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث والدكتور نجلاء الاشرف، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور وجيدة حماد، وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث، والدكتور داليا المصري، وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية المختلفة.

تأتي هذه المعارض السنوية في إطار حرص جامعة كفر الشيخ على تنمية روح الابتكار والبحث العلمي بين طلبة كلية التربية النوعية وتعزيز التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في العملية التعليمية وتعد هذه المعارض منصة هامة لإبراز مواهب الطلبة ودعم أفكارهم الإبداعية.

وخلال جولته بالكلية، أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالتنظيم الجيد للمعارض واللوحات المعروضة المتنوعة وكافة المعروضات الاخري، مما يشير إلى الجهد المبذول لتدريب الطلبة وأساليب التدريب التي توفرها الجامعة لطلابها، كما وجه الشكر إلى إدارة الكلية التى تعمل على صقل المواهب المختلفة للنهوض بها، مما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلبة وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.

تعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين طلاب جامعة كفر الشيخ

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، الي أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلبة، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، مشيدًا بالأعمال واللوحات الفنية وكافة المعروضات المقدمة من طلبة الكلية.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، ان إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة، مؤكدًا على اهتمام الجامعة برعاية الموهوبين ودعمهم وتشجيعهم على تنمية قدراتهم في المجالات كافة، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية وبناء الروح الإبداعية لدى الفرد.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلي ان المعارض تضمنت العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي تعكس إبداعات الطلبة وقدراتهم على استخدام خامات البيئة المحيطة بشكل فني رائع، مضيفًا اهتمام الجامعة بإعداد وتدريب الطلبة من خلال تنظيم عدد من الورش العملية التدريبية للارتقاء بمستوى الطلبة طبقا لأحدث التقنيات لمواكبة التكنولوجيا المتطورة لإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وفي ذات السياق أعربت الدكتور نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية، عن فخرها بالمستوى الإبداعي الذي ظهر على أعمال الطلبة، وأشادت بجهود أعضاء هيئة التدريس في إشرافهم على هذه المشاريع وأكدت أن تلك المعارض تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الكلية بأقسامها العلمية المتنوعة في تنمية مهارات طلابها وإعدادهم لسوق العمل في مجالات الفنون والتصميم، مشيرةً إلى حرص الكلية على توفير كل الدعم اللازم للمبادرات الطلابية مما يتيح للطلبة فرصة أكبر للإبداع والتميز العلمي.

معرض قسم التربية الفنية

الجدير بالذكر، أن معرض قسم التربية الفنية تضمن مجموعة من اللوحات والتصاميم الفنية والأعمال اليدوية الإبداعية التي أبدعها الطلبة وقد تميزت التصاميم المعروضة بتنوعها وابتكارها مما يعكس مهارات الطلبة وقدراتهم العالية في المجال الفني، وكذلك شارك طلبة برنامج إعداد معلم التربية الفنية الرقمية بعدد من الأعمال المتميزة.

وعرض قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي نماذج أدوات تعليمية حديثة وتقنيات تربوية مبتكرة مثل تطبيقات الواقع الافتراضي والبرمجيات التفاعلية التي تستهدف دعم أساليب التدريس الحديثة وربط التكنولوجيا بالعملية التعليمية، وقدم القسم مشاريع برمجية وعروض تقنية تضمنت تطبيقات وأدوات تفاعلية وأنظمة معلومات تربوية مما يعكس قدرات الطلاب الابتكارية في البرمجة والتقنية، وعرض طلبة برنامج إعداد معلم الحاسب الآلي باللغة الإنجليزية العديد من المشاريع التى تخدم بيئة التعلم وتعزز منه.

كما عرض قسم الإعلام التربوي مشاريع إعلامية تربوية في تخصصات الإذاعة والتلفزيون والصحافة المدرسية والإلكترونية، حيث قدم الطلاب أعمالًا تعكس مهاراتهم الإعلامية وقدرتهم على إيصال الرسالة التعليمية بوسائل مبتكرة.

وتشكل قسم الاقتصاد المنزلي من خمسة معارض منها التشكيل على المانيكان والأشغال الفنية، وتصميم وتطريز وتنفيذ ملابس طفل، واشتمل المعرض علي بعض المعروضات المنفذة على ماكينات الحياكة، وتضمن المعرض أيضا أعمال الطالبات بالنسيج و الطباعة والعديد من المفروشات والمكملات الملبسية، كما قدم طلبة القسم إبداعات من خلال المشروع الفنى تغذيه وعلوم أطعمة.

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