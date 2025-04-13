الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

وكيل التعليم بالوادي الجديد يناقش مع مديري الإدارات الاستعداد للامتحانات

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

عقد الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم، بحضور أسامة عز الدين مدير عام الشؤون المالية والإدارية، اجتماع  لمديرى ووكلاء  الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، وذلك ضمن سلسلة اجتماعاته الدورية للوقوف على آخر المستجدات فى الإدارات التعليمية ومتابعة انتظام العملية التعليمية. 

وخلال اللقاء تحدث وكيل تعليم الوادي الجديد، عن بالغ تقديره لحرص الجميع على  تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة للوصول إلى أعلى معايير  الجودة وتطوير منظومة العمل. 

ولفت وكيل التعليم لدعمه الدائم والمتواصل للجميع ومواجهة المشكلات وفق اللوائح المنظمة للعمل من أجل الهدف المنشود للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة

واستعرض وكيل الوزارة مع مديرى الإدارات الجاهزية والاستعداد لإجراء امتحانات ابريل , والفصل الدراسى الثانى مشيرا إلى الاطمئنان على سير خطة المناهج الدراسية وفق الخطة الوزارية وتجهيز المدارس والاطمئنان على إجراءات  الأمن والسلامة وإلتزام الجميع بكافة المهام المكلفين بها.  

وفي ختام اللقاء تم فتح باب المناقشة وطرح  المقترحات والآراء ووضع  حلول فورية لجميع  المشكلات التى قد تعوق العمل، موجهًا بالمزيد من العطاء والعمل بروح الفريق الواحد وتضافر كافة الجهود لتحقيق أفضل النتائج.

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