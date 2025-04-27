جامعة المنصورة تطلق أول أسبوع علمي دولي بمشاركة واسعة (صور)

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، فعاليات "الأسبوع العلمي الدولي الأول"، اليوم الأحد، والذي ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل الجاري.

حضر الفعاليات الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم والتعليم العالي الأسبق، الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب عدد من نواب رؤساء الجامعة السابقين، الأستاذ سعد عبد الوهاب أمين عام الجامعة.

كما شارك في الفعاليات البروفيسور آلان لانداي، نائب رئيس جامعة تكساس للقطاع الطبي، والدكتور إبراهيم محمد عمر، الملحق الثقافي بسفارة الصومال، والدكتور براكاش تشودهاري، مدير مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بالقاهرة، وعائشة مصطفى، السكرتير الأول لرئيس الديوان بسفارة نيجيريا، ومحمد فيصل إلياس، المستشار الإعلامي والثقافي بسفارة باكستان، إلى جانب مديري المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أسامة حمدي، الأستاذ بجامعة هارفارد وعضو مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، ممثلون عن مؤسسات تعليمية وأكاديمية دولية من الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، ودول أخرى، بالإضافة إلى نخبة من العلماء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، ورجال الإعلام والصحافة، وباحثين من الدول العربية والأجنبية.

الأسبوع العلمي الدولي بجامعة المنصورة منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية

ويُعد الأسبوع العلمي الدولي بجامعة المنصورة منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية وتبادل الخبرات والأفكار، بما يسهم في تأسيس مركز إقليمي للحوار العلمي الدولي، وخلق بيئة حاضنة للإبداع العلمي والتواصل الأكاديمي العابر للحدود، ويتضمن الأسبوع سلسلة من الجلسات الحوارية، والندوات المتخصصة، والمحاضرات الرئيسية التي تركز على مجالات الصحة، والهندسة، والذكاء الاصطناعي، والتنمية المستدامة، وغيرها من الموضوعات البحثية المعاصرة.

الاسبوع العلمي يجسد رؤية جامعة المنصورة في دعم الابتكار والبحث العلمي

وفي كلمته، رحَّب الدكتور شريف خاطر بالحضور، معبرًا عن سعادته بانطلاق فعاليات الأسبوع العلمي الذي يجسد رؤية جامعة المنصورة في دعم الابتكار والبحث العلمي، ويعزز مكانتها كمركز رائد في مجالي التعليم والبحث العلمي إقليميًّا ودوليًّا.

وأكَّد رئيس الجامعة أن تنظيم هذا الحدث يعكس التزام الجامعة بدورها في تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي، إيمانًا منها بأهمية الابتكار والعلم في بناء مستقبل أفضل، في ظل بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب الدكتور شريف خاطر عن أمله في أن تكون هذه الفعاليات منصة لإطلاق أفكار جديدة وشراكات مؤثرة تخدم الإنسانية، موجهًا الشكر لجميع الضيوف والمشاركين من المؤسسات الأكاديمية والدبلوماسية العربية والدولية، وفريق العمل القائم على تنظيم هذا الحدث العلمي الكبير.

من جانبه، عبّر اللواء طارق مرزوق عن سعادته بتواجده في هذا الحدث العلمي الدولي الهام بين كوكبة من الأساتذة والعلماء على أرض محافظة الدقهلية، في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم العلم والعلماء، والأخذ بأسباب المعرفة لتحقيق الرخاء والازدهار والأمن للمواطنين.

وأكَّد محافظ الدقهلية أن جامعة المنصورة كانت وما تزال الذراع العلمية للمحافظة، مشيدًا بما تقدمه الجامعة من إنجازات أكاديمية وبحثية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

البحث العلمي أداة رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن تنظيم هذه الفعالية العلمية الدولية يعكس حرص جامعة المنصورة على دعم البحث العلمي بوصفه أداة رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

دعم استراتيجيات التدويل والانفتاح على المؤسسات التعليمية

من جانبه، رحَّب الدكتور طارق غلوش بجميع المشاركين والحضور، معبرًا عن فخره باستضافة هذا العدد الكبير من العلماء والباحثين الدوليين، وأوضح أن إقامة هذا الأسبوع العلمي لأول مرة يأتي في إطار التزام الجامعة بدعم استراتيجيات التدويل والانفتاح على المؤسسات التعليمية والبحثية العالمية، بما يعزز جودة التعليم والبحث العلمي.

منصة لتبادل المعارف والخبرات وبناء جسور التعاون بين الجامعات

ووصف نائب رئيس الجامعة هذا الأسبوع بأنه منصة لتبادل المعارف والخبرات وبناء جسور التعاون بين الجامعات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم، معبرًا عن أمله في أن تسفر الفعاليات عن إطلاق مبادرات ومشروعات بحثية مشتركة تخدم الإنسانية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات من تشانغ هوشينغ، مستشار سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والبروفيسور إيجي ناجاساوا، مدير الجمعية اليابانية لترويج العلوم ممثلًا عن سفارة اليابان بالقاهرة، وإسلام شبانة، مدير مشروعات التعليم بالمركز الثقافي البريطاني، ونورا توفنكجيان، منسقة مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسية المصرية، والدكتور هاني سراج، مدير قسم الشراكات الدولية بالقطاع الطبي لجامعة تكساس، والدكتور ماثيو ميندوزا، مدير برنامج فريق العلوم بجامعة تكساس، والأستاذ الدكتور جاد القاضي، نائب رئيس جمعية خريجي الجمعية اليابانية لترويج العلوم في مصر (JSPSAAE)، والأستاذ الدكتور تامر نصر، مدير مكتب جامعة كيوشو اليابانية بالقاهرة، والسيدة إينا أوينو، خبيرة بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).

ويشار إلى أن فعاليات الأسبوع العلمي الدولي تتضمن سلسلة من المحاضرات الرئيسية التي تُعقد على مدار أربعة أيام بمشاركة خبراء دوليين في مجالات متعددة، إلى جانب ورش عمل متخصصة وجلسات نقاشية مفتوحة حول أبرز التحديات العلمية العالمية، مما يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لدى الباحثين والشباب الأكاديمي، كما يُعد هذا الأسبوع نقطة انطلاق لشراكات بحثية جديدة ومبادرات علمية رائدة تسهم في النهوض بمكانة جامعة المنصورة إقليميًّا ودوليًّا، وتدعم توجهها نحو العالمية.

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