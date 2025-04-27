الأحد 27 أبريل 2025
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سياسة

وكيل النواب يهنئ المصريين بذكرى تحرير سيناء

تهنئة برلمانية بمناسبة
تهنئة برلمانية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، فيتو

هنأ المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، المصريين بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء.

كلمة أمام النواب بمناسبة تحرير سيناء 

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة، نيابة عن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

وقال: احتفلت مصر يوم الجمعة الماضي بذكرى غالية وعزيزة علينا جميعًا، وهي ذكرى تحرير أرض سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية التى كانت موطنًا للديانات السماوية، ومهدًا للكثير من الحضارات القديمة.

تحرير سيناء ذكرى فخر واعتزاز كل المصريين

وأشار المستشار أحمد سعد الدين إلى أنها مناسبة وطنية تحرص مصـر على الاحتفال بهـا فى كل عام لنعبر فيها جميعًا عن فخرنا واعتزازنا بتضحيات أبطالنا وشهدائنا من أبناء القوات المسلحة، فتحرير سيناء هو رمز للصمود والانتصار العظيم، وتجسيد لقوة الإرادة المصـرية فى حماية أرضها، وصون كرامتها.

وقال: نجدد العهد فى هذا اليوم أيضًا لشهدائنا الأبطال على التزامنا بمواصلة جهود البناء والتنمية للوصول إلى مستقبل أفضل لمصر، مستلهمين من روحهم الـوطنيــة العـــزيمـــة والإصرار على الوصـول بمصـر إلى المكانة التى تليق بها بين دول العالم تحت قيادة الرئيس عبـد الفـتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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