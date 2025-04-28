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رياضة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الإسماعيلي وزد في الشوط الأول

مباراة الإسماعيلي
مباراة الإسماعيلي وزد، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي أمام زد بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان باستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بمجموعة الهبوط من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شهد الشوط الأول حماس وندية من جانب الفريقين، وحاول كل منهما تهديد مرمى الأخر، ومحاولة خطف هدف التقدم، ولكن لم يشهد فرصة حقيقية على المرميين

شهدت الدقيقة 13 كرة عرضية من علي الملواني لاعب الإسماعيلي من جهة اليسار ابعدها أحمد طارق مدافع زد عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة 20 ركلة ركنية للإسماعيلي من جهة اليسار نفذها علي الملواني بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن ابعدها دفاع زد إلى ركلة ركنية اخرى.

وفي الدقيقة 43 تسديدة من مروان حمدي لاعب الإسماعيلي من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الكرة بالإسماعيلي، تشكيلة فريقه لمواجهة زد، في الجولة الثالثة في مجموعة الهبوط بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي أمام زد

دخل الإسماعيلي مباراته أمام زد في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم. 

خط الدفاع: عماد حمدي ومحمد عمار وعبد الكريم مصطفى ومحمد بيومي. 

خط الوسط: هشام محمد وعبد الرحمن الدح ومروان حمدي وعلي الملواني.

خط الهجوم: إيريك تراوري وخالد النبريص. 

يجلس على دكة البدلاء عبدالله جمال حارسًا وحاتم سكر ومحمد خطار ومحمد عبد السميع وعبد الله السعيد وعمر القط ونادر فرج.

فريق زد، فيتو
فريق زد، فيتو

تشكيل زد أمام الإسماعيلي

دخل فريق زد المباراة أمام الإسماعيلي في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

- حراسة المرمى: علي لطفي

- الدفاع: أحمد طارق - محمد إسماعيل - علي جمال - أحمد سيد عبدالنبي.

- الوسط: ماتا ماجاسا - أحمد عادل - - بيتر موتوموسي.

- الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف - شادي حسين - مصطفى سعد ميسي.

مباراة الإسماعيلي وزد

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع في الدوري برصيد 18 نقطة بعدما خاض مباراتين فاز على طلائع الجيش وتعادل مع الاتحاد السكندري.

ويحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط برصيد 24 نقطة بعد أن خاض مباراتين فاز في واحدة وخسر الأخرى.

 

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