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رياضة

الدوري المصري، تراوري والنبريص يقودان هجوم الإسماعيلي أمام زد

فريق الإسماعيلي،
فريق الإسماعيلي، فيتو

الدوري المصري، أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الكرة بالإسماعيلي، تشكيلة فريقه لمواجهة زد، في الجولة الثالثة في مجموعة الهبوط بمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمحدد موعدها الثامنة مساء اليوم الإثنين، باستاد الإسماعيلية، وجاء كالتالي:

تشكيل الإسماعيلي أمام زد

يدخل الإسماعيلي مباراته أمام زد في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم. 

خط الدفاع: عماد حمدي ومحمد عمار وعبد الكريم مصطفى ومحمد بيومي. 

خط الوسط: هشام محمد وعبد الرحمن الدح ومروان حمدي وعلي الملواني.

خط الهجوم: إيريك تراوري وخالد النبريص. 

يجلس على دكة البدلاء عبدالله جمال حارسًا وحاتم سكر ومحمد خطار ومحمد عبد السميع وعبد الله السعيد وعمر القط ونادر فرج.

مباراة الإسماعيلي وزد

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع في الدوري برصيد 18 نقطة بعدما خاض مباراتين فاز على طلائع الجيش وتعادل مع الاتحاد السكندري.

ويحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط برصيد 24 نقطة بعد أن خاض مباراتين فاز في واحدة وخسر الأخرى.

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