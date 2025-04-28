مجموعة الهبوط، الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام زد في الدوري الممتاز

يستضيف فريق الاسماعيلى نظيره زد فى الثامنة مساء اليوم الإثنين بستاد الإسماعيلية ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة الهبوط ببطولة الدورى المصري الممتاز.

مباراة الإسماعيلي وزد

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع في الدوري برصيد 18 نقطة بعدما خاض مباراتين فاز على طلائع الجيش وتعادل مع الاتحاد السكندري.

ويحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط برصيد 24 نقطة بعد أن خاض مباراتين فاز في واحدة وخسر الأخرى.

استئناف مباريات مجموعة الهبوط

وتستأنف اليوم الإثنين منافسات المرحلة الثانية بمجموعة الهبوط في دوري القسم الأول (نايل) بثلاث مواجهات، تنطلق الأولى في تمام الخامسة على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة وتجمع بين الجونة ثاني الترتيب برصيد 23 نقطة مع سموحة صاحب المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

وفي الثامنة مساء يستضيف طلائع الجيش ثالث الترتيب برصيد 21 نقطة الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز السادس برصيد 19 نقطة، وفي نفس التوقيت يلتقي الإسماعيلي السابع برصيد 18 نقطة مع زد اف سي متصدر الترتيب برصيد 24 نقطة.

حكام مباريات اليوم في الدوري

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري أسماء حكام هذه المباريات على النحو التالي:

- الجونة × سموحة: إبراهيم محمد (حكمًا للساحة)، مصطفى عطية وأحمد بكر (مساعدين)، محمود رشدي (حكمًا رابعًا)، خالد الغندور وخالد حسين (تقنية الفيديو).

- طلائع الجيش × الاتحاد السكندري: نادر قمر الدولة (حكمًا للساحة)، أحمد عبد الغني وأحمد رشدي(مساعدين)، محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا)، محمد سلامة وأحمد توفيق طلب (تقنية الفيديو).

- الإسماعيلي × زد إف سي: محمد عباس "مايو" (حكمًا للساحة)، محمد لطفي وإبراهيم السوداني (مساعدين)، مبروك نبيل (حكمًا رابعًا)، محمود بسيوني وهشام الدسوقي (تقنية الفيديو).

ترتيب فرق مجموعة الهبوط بالدوري المصري قبل الجولة الثالثة

1- زد اف سي 24 نقطة

2- الجونة 23 نقطة

3- طلائع الجيش 21 نقطة

4- غزل المحلة 20 نقطة

5- سموحة 20 نقطة

6- الاتحاد السكندري 19 نقطة

7- الإسماعيلي 18 نقطة

8- إنبي 15 نقطة

9- مودرن سبورت 12 نقطة.

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