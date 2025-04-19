الأحد 20 أبريل 2025
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رياضة

زد يسعى للتعاقد مع نجم الأهلي بالانتقالات الصيفية

زد، فيتو
زد، فيتو

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن رغبة نادي زد في التعاقد مع لاعب الوسط عمر الساعي من النادي الأهلي بعد خروج الأخير من حسابات مارسيل كولر.

وأضاف الغندور في برنامج ستاد المحور: "إدارة زد ترغب في التعاقد مع عمر الساعي سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي".

عمر الساعي لاعب الأهلي

وأكمل: "عمر الساعي لاعب جيد ويمتلك مقومات جيدة وسيكون إضافة للفريق خلال الموسم المقبل".

وتابع: "لا يوجد تواصل رسمي أو شفهي مع الأهلي للتعاقد مع اللاعب، ولكنها رغبة داخل مجلس إدارة النادي في التعاقد مع الساعي".

زد يخسر أمام سيراميكا كليوباترا 

وكان  زد قد تلقى الخسارة  بأربعة أهداف مقابل هدف أمام فريق سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس عاصمة مصر ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة، كأس عاصمة مصر.

وسجل رباعية فريق سيراميكا كليوباترا كل من: محمد رضا بوبو وزلاكة وإبراهيم محمد وأحمد بلحاج في الدقائق 4 و15 و22 و83.


بينما جاء هدف زد الوحيد عن طريق أحمد بلحاج لاعب سيراميكا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 49.

وأضاع شادي حسين لاعب زد ركلة جزاء في الدقيقة 70.

 

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