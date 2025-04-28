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رياضة

الدوري المصري، الجونة يتقدم 1-0 على سموحة في الشوط الأول

فريق الجونة، فيتو
فريق الجونة، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة الجونة أمام سموحة بتقدم الأول بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمعهما الآن على ملعب خالد بشارة بالجونة، ضمن مواجهة الجولة الثالثة من المرحلة الثانية بمجموعة الهبوط في مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

أحرز هدف الجونة اللاعب أحمد شوية في الدقيقة 45+5.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من جانب الفريقين، وظهر خلاله أصحاب الأرض أكثر سيطرة وإستحواذا على الكرة، كما كان الجونة أكثر إصرارا على هز شباك الضيوف، وأتيحت للجونة العديد من الفرص نجح في إستغلال إحداها وخطف هدف التقدم في نهاية الشوط. 

تشكيل الجونة أمام سموحة

أعلن علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـنادي الجونة، تشكيل فريقه لمباراة سموحة.. وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: عبدالجواد تعلب – أحمد العش – أحمد شوشة – أليو جاتا.

خط الوسط: حافظ إبراهيم – نور السيد – بلال السيد.

خط الهجوم: فافور حكيم – صامويل أوجو – مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عمرو شعبان وأحمد مجدي كهربا وأحمد عبدالرسول ومحمد النحاس ومحمد محمود وعصام صبحي ومحمد عماد وعلي الزاهدي.

فريق سموحة، فيتو
فريق سموحة، فيتو

تشكيل سموحة أمام الجونة

كما أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لسموحة تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمد مصطفى ميدو – بركات حجاج – محمد ر بيعة.

خط الوسط: شريف رضا – دوكو دودو – عمرو السيسي – عبدالرحمن عامر.

خط الهجوم: محمود صابر – محمد سعيد مكرونة – صامويل أمادي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد أشرف وهشام حافظ وأبوبكر ليادي وإسلام جابر والحبيب أحمد حسن ومحمد سالم ومحم كوميه وعبدالكبير الوادي وأشرف مجدي.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويحتل الجونة بقيادة علاء عبدالعال المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الهبوط برصيد 23 نقطة، وخاض مباراتين فاز فيهما على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين وعلى زد إف سي بهدفين مقابل هدف، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 26 وقطع خطوة كبيرة نحو البقاء في الدوري المصري.

ويحتل سموحة بقيادة أحمد عبدالعزيز المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الهبوط برصيد 20 نقطة، وخاض مباراتين خسرهما أمام مودرن سبورت بهدفين نظيفين وأمام غزل المحلة بهدف دون رد، ويسعى للفوز والتساوي مع الجونة في رصيد 23 نقطة.

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