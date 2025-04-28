محافظ دمياط يشهد انطلاق النسخة الأولى من ملتقى شباب المحافظة

شهد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم انطلاق النسخة الأولى من ملتقى شباب دمياط بمركز شباب مدينة دمياط الجديدة، بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من الشباب المتميزين.

إطلاق الملتقى وتأكيد دور الشباب في التنمية

بدأت الفاعلية بالسلام الجمهوري، حيث أعلن "محافظ دمياط" عن إطلاق النسخة الأولى من الملتقى، مؤكدًا أنها ستكون بداية لعدد من الملتقيات القادمة. وأعرب عن سعادته بمشاركة شباب دمياط في هذا الحدث، مشيرًا إلى أن الشباب هم ثروة حقيقية للوطن.

اهتمام الدولة بتمكين الشباب

وأوضح "المحافظ" أن الدولة المصرية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين الشباب وتطوير قدراتهم، لضمان مشاركتهم الفعالة في بناء المجتمع ومواصلة مسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة.

التعاون بين دمياط ووزارة الشباب

وأشار "المحافظ" إلى التعاون الوثيق بين محافظة دمياط ووزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي، والذي أسفر عن تنفيذ عدة إنجازات، من أبرزها بدء العمل في مشروع تطوير استاد دمياط، الذي كان من المطالب الرئيسية لأبناء المحافظة.

د. أيمن الشهابي يعقد حوارًا مع الشباب ويُكرم المتميزين

تحية تقدير لوزير الشباب والرياضة

ووجه "المحافظ" تحية شكر وتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المستمر في رفع كفاءة المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

حوار مفتوح مع الشباب

عقد "المحافظ" حوارًا مفتوحًا مع الشباب للرد على استفساراتهم، مؤكدًا على أهمية التواصل المستمر مع الشباب للاستماع إلى مطالبهم. كما أشار إلى أن المحافظة تعمل على تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية وفق الأولويات.

د. أيمن الشهابي يعقد حوارًا مع الشباب ويُكرم المتميزين

إطلاق مبادرة لاكتشاف المواهب

أعلنت المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، عن إطلاق مبادرة "Damietta Talent" لاكتشاف المواهب، التي ستشمل سيارة متنقلة تجوب مناطق المحافظة لاكتشاف الشباب المبدعين في مختلف المجالات.

القطاع الشبابي يشهد طفرة تنموية

أكد الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة، أن قطاع الشباب والرياضة في دمياط يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل التعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة.

تضمن الحفل عرض فيديو تقديمي عن إنجازات وزارة الشباب والرياضة، بما في ذلك مهرجان إبداع 2025، الذي يهدف إلى رعاية المواهب الشابة في مجالات الشعر، القصة، الفنون الشعبية، والمزيد. كما تم استعراض مسابقة العباقرة أصحاب واختيار فريق متميز من مراكز الشباب.

تكريم الفائزين والمبدعين

وفي ختام الفاعلية، قام "المحافظ" بتكريم الفائزين بمهرجان إبداع، حيث تم منح "عمر القبانى" كأس الصاحب المثالي، و"عمار عبد الغفار" كأس أفضل لاعب بمركز شباب السنانية. كما تم توزيع شهادات تقدير على المشاركين، وكذلك تكريم 42 شابًا متميزًا.

وفي نهاية الفاعلية، تسلم "المحافظ" درع مديرية الشباب والرياضة من الدكتور محمد فوزي تقديرًا لدعمه المستمر لقطاع الشباب والرياضة في المحافظة.

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