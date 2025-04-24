الخميس 24 أبريل 2025
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محافظات

رأس البر تستعد لصيف 2025 بحملات نظافة مكثفة ورفع للمخلفات

حملات نظافة شاملة
حملات نظافة شاملة بعدد من المناطق برأس البر

كثفت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء وائل الشربيني، جهودها الميدانية لتنفيذ حملات نظافة شاملة بعدد من المناطق الحيوية، في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم الصيف، ووفقًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط،

تنفيذ ميداني عقب جولة المحافظ بشم النسيم

وجاءت الحملة استجابة لتوجيهات المحافظ خلال جولته التفقدية الأخيرة يوم شم النسيم، حيث تم الدفع بالمعدات الثقيلة والعمالة اللازمة لرفع المخلفات، وشملت الحملة منطقة 51 ومجموعة من المناطق المجاورة.

حملات نظافة شاملة بعدد من المناطق برأس البر 
حملات نظافة شاملة بعدد من المناطق برأس البر 

جهود متواصلة لرفع كفاءة المدينة واستقبال الزائرين

وأكدت الوحدة المحلية أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة المدينة، استعدادًا لاستقبال رواد رأس البر من مختلف محافظات الجمهورية خلال موسم الصيف، بما يعكس الوجه الحضاري للمدينة السياحية.

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