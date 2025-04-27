محافظ دمياط يعلن بدء تطوير استاد دمياط الرياضي

أعلن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بدء التنفيذ الفعلي للمرحلة الأولى من مشروع تطوير استاد دمياط الرياضي، والتي تشمل إنشاء منطقة للألعاب، ملاعب متعددة، منطقة اجتماعية، كافيتريا، ومنطقة ترفيهية. وأوضح أن المرحلة الثانية ستتضمن تنفيذ ملعب كرة قدم قانوني، وحمام سباحة أوليمبي، وآخر نصف أوليمبي.

تعاون مشترك لخدمة شباب دمياط

أكد المحافظ أن هذا المشروع جاء ثمرة التعاون بين محافظة دمياط ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، في إطار رفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة. كما أشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع شركة "City Club" في دعم هذا المشروع، مشيرًا إلى أن الاستاد سيشكل متنفسًا رياضيًا حيويًا لشباب وأهالي دمياط.

خطوات متسارعة لتحقيق الطموحات

أضاف "الشهابي" أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ خطوات كبيرة بالتعاون مع الوزارة، أثمرت عن إنجازات ملموسة على أرض الواقع. وأكد استمرار التواصل مع الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، لمتابعة سير العمل ومواكبة كافة التطورات.

وزير الشباب والرياضة: تطوير استاد دمياط إضافة قوية للبنية الرياضية بالمحافظة

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته ببدء تنفيذ مشروع استاد دمياط الرياضي، مؤكدًا أنه يخدم شريحة واسعة من أبناء المحافظة، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في المنشآت الشبابية والرياضية.

كما وجه الوزير الشكر إلى شركة "City Club" لدورها البارز في إنشاء أندية متكاملة تقدم خدمات رياضية واجتماعية متميزة على مستوى الجمهورية.

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