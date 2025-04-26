السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يتابع استعدادات رأس البر لصيف 2025

صيانة البنية التحتية
صيانة البنية التحتية وتحسين الخدمات برأس البر، فيتو


تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الأعمال الجارية التي تنفذها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء وائل الشربيني، ضمن خطة الاستعداد لاستقبال موسم صيف 2025، وتجهيز المدينة لاستقبال روادها من مختلف المحافظات.

 

زيادة المساحات الخضراء بشارع بورسعيد

شملت الأعمال الحالية زراعة النجيل وإنشاء أحواض للزهور بطول شارع بورسعيد، في إطار خطة تعزيز المساحات الخضراء وتحسين المظهر العام للمدينة. كما تم تنفيذ أعمال تقليم للنخيل في نفس الشارع الحيوي.

صيانة البنية التحتية وتحسين الخدمات برأس البر 
صيانة البنية التحتية وتحسين الخدمات برأس البر 

 

صيانة البنية التحتية وتحسين الخدمات


وفي السياق ذاته، يجرى العمل على ترميم البردورات بطول الطريق، إلى جانب ترميم ممشى الشاطئ لرفع كفاءته، بما يساهم في توفير بيئة آمنة ومريحة للزائرين.

 

تطوير منظومة الإنارة والنظافة العامة

تتضمن الأعمال الجارية أيضًا صيانة أعمدة الكهرباء والإنارة العامة، بالإضافة إلى دهان صناديق القمامة، وذلك ضمن جهود تحسين الصورة البصرية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الخدمات بورسعيد زراعة النجيل صناديق القمامة شارع بورسعيد موسم صيف 2025 محافظ دمياط مدينة رأس البر دمياط

مواد متعلقة

نائب محافظ دمياط تترأس اجتماعًا تنسيقيًا استعدادًا لمهرجان دمياط 2025

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.. صعود سعر النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية.. مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الأرضي
ads

الأكثر قراءة

قرار مفاجئ من محمد رمضان بعد خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

أحمد فتوح يبكى على الهواء: "انخدعت في أقرب صديق لي بفريق الزمالك خلال أزمتي"

أحمد فتوح يكشف مفاجأة بشأن دية ضحية الدهس

جماهير الأهلي تعتذر لـ مارسيل كولر بعد أحداث مباراة صن داونز

أحمد فتوح يكشف حقيقة انتقاله للأهلي ويعلق على رحيل زيزو عن الزمالك

صدمة قوية، رسميا نيس الفرنسي يعلن إصابة محمد عبد المنعم

شوبير: الأهلي مطالب بالفوز في كل مبارياته المتبقية بالدوري لهذا السبب

تداعيات الخروج الأفريقي، الخطيب يلغي مران الأهلي اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 26-4-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

35 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من تقديم ثواب الطائعين على عذاب الكافرين؟ (فيديو)

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالفرح والسعادة

سر حداد الزوجة على زوجها أربعة أشهر وعشرة وعلى غيره 3 أيام

المزيد
الجريدة الرسمية