محافظ دمياط يتابع استعدادات رأس البر لصيف 2025



تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الأعمال الجارية التي تنفذها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء وائل الشربيني، ضمن خطة الاستعداد لاستقبال موسم صيف 2025، وتجهيز المدينة لاستقبال روادها من مختلف المحافظات.

زيادة المساحات الخضراء بشارع بورسعيد

شملت الأعمال الحالية زراعة النجيل وإنشاء أحواض للزهور بطول شارع بورسعيد، في إطار خطة تعزيز المساحات الخضراء وتحسين المظهر العام للمدينة. كما تم تنفيذ أعمال تقليم للنخيل في نفس الشارع الحيوي.

صيانة البنية التحتية وتحسين الخدمات برأس البر

صيانة البنية التحتية وتحسين الخدمات



وفي السياق ذاته، يجرى العمل على ترميم البردورات بطول الطريق، إلى جانب ترميم ممشى الشاطئ لرفع كفاءته، بما يساهم في توفير بيئة آمنة ومريحة للزائرين.

تطوير منظومة الإنارة والنظافة العامة

تتضمن الأعمال الجارية أيضًا صيانة أعمدة الكهرباء والإنارة العامة، بالإضافة إلى دهان صناديق القمامة، وذلك ضمن جهود تحسين الصورة البصرية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

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