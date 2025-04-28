أبرز 10 ملفات ينافشها اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية (صور)

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومحسن طه، مدير عام المجالس واللجان بديوان عام المحافظة.

وهنأ محافظ الدقهلية السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بمناصبيهما الجديدة، مشيرًا إلى إعداد خريطة عمل لتوزيع مهام المتابعة بينهما لتعزيز الانضباط وسرعة الإنجاز بكافة قطاعات المحافظة.

متابعة توريد القمح بالشون والصوامع

وأكد المحافظ على أهمية متابعة توريد القمح بالشون والصوامع، وتسهيل إجراءات التسليم للمزارعين، مع التنسيق الكامل بين مديريتي الزراعة والتموين لضمان انسيابية الأعمال

الاستعداد لامتحانات نهاية العام

كما شدد على ضرورة الاستعداد الكامل والجاهزية بلجان امتحانات نهاية العام الدراسي بالمدارس والمعاهد الأزهرية، بما يضمن راحة التلاميذ والطلاب، مع التنسيق الأمني المكثف لضمان الانضباط حول المنشآت التعليمية، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والتصدي للباعة الجائلين بمحيط المدارس.

الإسراع بإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء

ودعا المحافظ إلى الإسراع بإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء طبقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ومتابعة الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بنائية على الأراضي الزراعية، وإعداد تقارير تحليلية لحالات المتغيرات المكانية، بالتعاون مع لجان معاينة مركزية بإشراف السكرتير العام.

وجّه بتسريع إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة



كما وجّه بتسريع إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة، مع تحصيل مستحقات الدولة للحفاظ على حقوقها وتحقيق مصالح المواطنين.

انشاء عيادات خارجية تابعة لمديرية الصحة بتقسيم الشيخ زايد و15مايو بمدينة جمصة

ووافق المجلس التنفيذي خلال الاجتماع على إنشاء عيادات خارجية تابعة لمديرية الشؤون الصحية بتقسيم الشيخ زايد و15 مايو بمدينة جمصة، ضمن مجمع خدمات الشيخ زايد، بهدف تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

تخصيص أرض بقرية هلا مركز ميت غمر لإنشاء مكتب بريد

كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 73 متر مربع بقرية هلا التابعة لمركز ميت غمر لإنشاء مكتب بريد لخدمة أهالي القرية، ووافق المجلس على استصدار قرار لاعتماد مشروع إعداد المخططات التفصيلية لمدينة الكردي، وفقًا للمخطط الاستراتيجي المعتمد والضوابط القانونية.

مواصلة الحملات التموينية لضبط الأسعار وحماية المستهلك

ووجه محافظ الدقهلية بمواصلة الحملات التموينية لضبط الأسعار وحماية المستهلك، مع التأكيد على التعامل بحزم مع المخابز المخالفة، من خلال مضاعفة الغرامات وإلغاء التراخيص حال تكرار المخالفة، لضمان استمرار توفير الخبز للمواطنين.



تكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين

وشدد على تكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين والحدائق، وصيانة أعمدة الإنارة، وتحسين الصورة البصرية العامة بالمحافظة.

متابعة مواقف السيارات لضبط تعريفة الركوب

كما أمر محافظ الدقهلية بمتابعة مواقف السيارات لضبط تعريفة الركوب وخطوط السير، والتصدي لمظاهر الضوضاء والإزعاج الناتجة عن التكاتك والموتوسيكلات وصالات الأفراح بمدينة طلخا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

تقييمًا مستمرًا لأداء القيادات التنفيذية بناءً على الجدية في التعامل ومنح فرص للشباب

وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد تقييمًا مستمرًا لأداء القيادات التنفيذية بناءً على الجدية في التعامل مع الملفات الحيوية، مع منح الفرص الكاملة للكفاءات الشبابية لتولي المناصب القيادية دعمًا لمسيرة التطوير والتنمية بمحافظة الدقهلية.

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