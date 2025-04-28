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محافظات

محافظ الدقهلية يطلب الوقوف حدادا على السكرتير العام الراحل

وقفة على روح السكرتير
وقفة على روح السكرتير العام السابق الدقهلية، فيتو

 استهل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماع المجلس التنفيذي اليوم بالوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد الراحل السكرتير العام للمحافظة، وأكد أنه أحد رجالات الجهاز التنفيذي الذين يشار إليهم بالبنان، ودعاؤنا له أن يسكنه المولى عز وجل الفردوس الأعلى.

 وأوضح محافظ الدقهلية أنه أجرى حركة تغيير محدودة أمس لعدد من رؤساء المراكز والنواب، مؤكدا أنها ليست حركة التغيير الأخيرة وإنما سيكون هناك تغيير لاستمرار طالما استدعى الأمر، وأشار إلى أن المعيار الأساسي في الاختيار هو الكفاءة والجدارة.

 

وأكد محافظ الدقهلية أن تقييم رؤساء المراكز ونوابهم ليس من فراغ، إنما يتم الاختيار والمفاضلة بينهم من خلال مجموعة عناصر يتم التركيز عليها، وفي مقدمتها مستوى رضى المواطنين عن الخدمات المقدمة، وأضاف أن هناك المزيد من تصعيد نواب رؤساء المراكز في القريب بناءا على تقييم الأداء لكل شخص.

 وقدم محافظ الدقهلية التهنئة للمكلفين الجدد من رؤساء المراكز والنواب، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود واثبات الذات، وأوضح أن اختيار أي شخص لمنصب يضع عليه مسئوليات لابد أن يثبت جدارته بموقعه الجديد ولن أقبل أي تقصير في الأداء تحت أي مبررات.

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