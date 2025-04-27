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رياضة

كانت رحلة رائعة، الشناوي يودع كولر بعد رحيله عن الأهلي

محمد الشناوي، فيتو
محمد الشناوي، فيتو

حرص  محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على وداع السويسري مارسيل كولر، بعد رحيله عن تدريب القلعة الحمراء.

ونشر الشناوي عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك صورة لـ مارسيل كولر وكتب عليها": لقد كانت رحلة رائعة ومتعة أتمنى لك التوفيق فى فصلكم القادم".

ملامح الجهاز الفني الجديد

وقال مصدر داخل الأهلي: إن ملامح الجهاز الفني الجديد للأهلي تتكون من محمد يوسف مديرا رياضيا، وعماد النحاس قائم بأعمال المدير الفني، ومحمد شوقي ومحمد نجيب وميشيل يانكون مدربا لحراس المرمى لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

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