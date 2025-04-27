لاعبو الأهلي يزورون مارسيل كولر لوداعه بعد رحيله (صور)

حرص عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على زيارة مارسيل كولر المدير الفني السابق للقلعة الحمراء لوداعه، وذلك بعد رحيله عن الفريق عقب الخروج من دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تعيين الكابتن محمد يوسف، مديرًا رياضيًا، والكابتن عماد النحاس، مدربًا عامًا، وقائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن محمد شوقي مدربًا.

كما أعلن الأهلي استمرار ميشيل يانكون مدربًا لحراس المرمى، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

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