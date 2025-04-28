اتحاد جدة يهدد بعدم خوض مباراة النصر حال إسنادها لطاقم حكام سعودي

طالبت إدارة نادي اتحاد جدة، الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الفريق الأول ضد النصر، في الكلاسيكو المقبل.

اتحاد جدة يطلب رسميا طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة النصر

تحركت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، بقيادة لؤي مشعبي بشكل رسمي، لتطلب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الكلاسيكو أمام النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقد أصر مسؤولو الاتحاد على عدم الاعتماد على طاقم تحكيم محلي لقيادة مواجهة النصر، المقرر إقامتها على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن الجولة 30 من المسابقة المحلية.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين في ديسمبر 2024 وانتهت بفوز اتحاد جدة 2-1.

النصر السعودي، فيتو

موعد مباراة اتحاد جدة والنصر في الدوري السعودي

وأكد مسؤولو اتحاد جدة، عدم نيتهم خوض اللقاء في حالة تعيين طاقم تحكيم محلي لإدارة مباراة الكلاسيكو ضد النصر، والتي ستقام على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويأتي موعد مباراة النصر والاتحاد، يوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة، والساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات.

جدول ترتيب الدوري السعودي

جدير بالذكر أن فريق الاتحاد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، بعد مرور 29 جولة، بينما يأتي فريق النصر في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

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