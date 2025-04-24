التعاون يحقق فوزا مثيرا على الرائد 4-3 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، حقق فريق التعاون فوزًا مثيرًا على حساب نظيره الرائد في ديربي القصيم، بنتيجة 4-3، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الخميس.

أهداف مباراة التعاون والرائد وترتيب الفريقين

سجل أهداف التعاون كل من أندريه حيروتو وروجر مارتينيز وعبدالله اليوسف ووليد الأحمد في الدقائق 30 و40 و45+6 و49.

وسجل أهداف الرائد كل من؛ أمير سعيود وأيوب قاسمي وعمر غونزاليس في الدقائق 22 و54 و74.

الفوز رفع رصيد التعاون إلى 41 نقطة ليحتل المركز السابع، والخسارة جمدت من رصيد الرائد عند 21 نقطة وأبقته متذيلًا لجدول ترتيب دوري روشن.

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