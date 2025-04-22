الثلاثاء 22 أبريل 2025
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رياضة

النصر يحقق فوزا مثيرا على ضمك في الدوري السعودي

النصر
النصر

فاز النصر على ضمك بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن إطار الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

النصر يهزم ضمك

سجل رمزي صولان هدف ضمك الأول في الدقيقة 18 ثم تعادل إيميريك لابورت للنصر في الدقيقة 25.

وأضاف علي صادق الحسن الهدف الثاني للعالمي في الدقيقة 70 وفي الدقيقة 73 سجل نيكولاي ستانتشيو ثاني أهداف ضمك ثم سجل سلطان الغنام ثالث أهداف النصر في الدقيقة 4+90.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر الى 60 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي وتجمد رصيد ضمك عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 68 نقطة.

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