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رياضة

تحرك مبكر من اتحاد جدة لإجبار بنزيما على تأجيل الاعتزال

كريم بنزيما، فيتو
كريم بنزيما، فيتو

كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة اتحاد جدة، استقرت على فتح باب التفاوض خلال الصيف المقبل مع كريم بنزيما لاعب الفريق، من أجل تمديد عقده لموسم إضافي.

وانضم بنزيما إلى الاتحاد، في صيف 2023، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة "الرياضية" ان تحرك الاتحاد جاء مبكرا بعد انتشار تقارير فرنسية بأن بنزيما يرغب في الاعتزال بنهاية الموسم الجاري في قرار صادم خاصة في ظل رغبة الاتحاد في بقاء لاعبه المخضرم، واستكمال عقده الحالي، بل وتجديده لموسم إضافي.

 

وينتهي عقد بنزيما مع الاتحاد في صيف 2026، وهو ما يعني أن النجم الفرنسي سيكون لاعبًا حرًا في شهر يناير المقبل.

 

وخاض بنزيما 26 مباراة هذا الموسم، وسجل 18 هدفًا، وقدم 9 تمريرات حاسمة في الموسم الحالي.

ويأمل بنزيما اختتام موسمه الحالي مع الاتحاد بالتتويج بلقب الدوري السعودي بعدما تصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 68 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني قبل 5 جولات من النهاية.

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