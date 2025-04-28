فيتو تكشف في عددها الجديد، ماذا يأكل المصريون فى زمن مصطفى مدبولى؟

تكشف فيتو في عددها الجديد من خلال ملف خاص عن ارتفاع الأسعار الملحوظ في أسعار السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن البسيط، حيث وصل سعر كيلو اللحمة إلى 500 جنيه والسمك البلطى بـ 150 جنيهًا.. والموز بـ 50 جنيهًا.. والبطيخة بـ 250 جنيها.. وبدائل البروتين فوق مستوى محدودى الدخل وسط تدني الأجور.

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