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رياضة

موعد مباراة أرسنال المقبلة بدوري أبطال أوروبا

أرسنال
أرسنال

يستعد أرسنال لمواجهة قوية من العيار الثقيل بعد التعادل مع كريستال بالاس 2-2 في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وينتظر أرسنال مواجهة قوية مع باريس سان جيرمان على ملعب الإمارات منتصف الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أرسنال القادمة بعد التعادل مع كريستال بالاس

وتقام مباراة آرسنال ضد بي اس جي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، وذلك على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن.


وتنطلق صافرة مباراة أرسنال القادمة ضد باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025،  يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان


ومن المقرر أن تذاع مباراة أرسنال ضد بي اس جي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الناقل الحصري لجميع مباريات دوري الأبطال في الشرق الأوسط والوطن العربي.

 

وتأهل أرسنال على حساب ريال مدريد بمجموع 5-1 بعدما فاز أرسنال 3-0 في إنجلترا، وكرر فوزه في إسبانيا بنتيجة 2-1.

 

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2025


ويحتضن ملعب أليانز أرينا نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو المقبل بين الفائز من مواجهتي برشلونة ضد الإنتر وومواجهة أرسنال ضد باريس سان جيرمان.

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