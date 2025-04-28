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الفيوم تحصد 3 جوائز في مسابقة الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني

الفائزات، فيتو
الفائزات، فيتو

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المدرسة الفنية الصناعية للبنات، التابعة لإدارة  سنورس التعليمية، فازت بثلاث من الجوائز في المسابقة التي نظمتها الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة، ضمن برنامج  "هي تقود".

الجوائز والمراكز التي حصلت عليها المدرسة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المدرسة حصلت على المركز الأول فى الرسم، وحصلت الطالبات الفائزات على جائزة مالية 20 ألف جنيه، كما حصلت علي بالمركز الرابع في الموضة والفنون، وفازت الطالبات بجائزة مالية 12500 جنيه،  والمركز الرابع فى الهاند ميد وفاز الطالبات بجائزة مالية 12500 جنيه.

 

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بسبب التأخر عن طابور الصباح، استبعاد مدير مدرسة بالفيوم وإحالة المعلمين للتحقيق (صور)

يذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، كان قد استبعد مدير مدرسة الصوفي الابتدائية صباح اليوم الإثنين، وتخالة عدد من معلمين المدرسة إلى التحقيق، لتأخرهم عن حضور طابور الصباح، جاء ذلك أثناء متابعة وكيل وزارة التربية والتعليم لعدد من المدارس للتأكد من حسن سير العملية التعليمية. 

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