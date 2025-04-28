تدريب عملي لطلاب برنامج الهندسة المدنية بـ "الجامعة الألمانية"

نظم برنامج الهندسة المدنية بكلية الهندسة وعلوم المواد بالجامعة الألمانية بالقاهرة دورة تدريبية لطلابها استمرت خمسة أيام مزجت بين الجانب النظري والتطبيقي بالتعاون مع إحدى شركات الكيماويات ومواد البناء، حيث قُسمت إلى ثلاث أيام نظرية داخل حرم الجامعة، ويومين للتطبيق العملي بمقر المصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور.

تدريب عملي لطلاب هندسة الجامعة الالمانية

تعزيز المهارات التطبيقية لطلاب الهندسة المدنية بالجامعة الألمانية

استهدفت الدورة التدريبية التي نظمها الدكتور أحمد ماهر الطير الأستاذ المساعد بالكلية تعزيز المهارات التطبيقية لطلاب برنامج الهندسة المدنية وتزويدهم بالمعرفة المتعمقة والخبرة في طرق استخدام كيماويات البناء وأهميتها المرتبطة بأنظمة العزل في تحسين أداء وحماية المنشآت الخرسانية واستخدامات منتجات كيماويات البناء والتشييد والتي يتم تقسيمها حسب نوع المنتج من مواد ترميم وتدعيم الخرسانة – مواد عزل الاسطح المختلفة – مواد عزل القواعد والأساسات – مواد ملئ الفواصل – مواد دهانات الارضيات الخرسانية والجراجات.

تدريب عملي لطلاب هندسة الجامعة الالمانية

يأتي ذلك في إطار سعى الجامعة لتطبيق سياسات رفع مستوى أداء طلابها وخريجيها بدمج التعلم النظري مع التطبيق الفعلي في بيئة العمل الواقعية لاكتساب مهارات الحياة العملية مثل التواصل وحل المشكلات والعمل ضمن فريق وتعزيز المهارات الفنية والمعرفية للخريجين وجعلهم مؤهلين لدخول سوق العمل مباشرة بما يتماشى مع التغيرات السريعة المتلاحقة.

تدريب عملي لطلاب هندسة الجامعة الالمانية

افتتح فعاليات أعمال الدورة التدريبية الدكتور محمود الخفيف عميد برنامج هندسة المدنية بحضور الدكتور أيمن نصار نائب العميد لشئون الطلاب.

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