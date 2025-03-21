بينها مصنع كيماويات ومحل ملابس شهير، 5 حرائق تهز الشرقية (صور)

شهدت محافظة الشرقية خلال يومين عددًا من الحرائق في أماكن مختلفة، ترصدها لكم فيتو خلال التقرير التالي.

إصابة شخصين باختناق، التفاصيل الكاملة لحريق مصنع الكيماويات بالشرقية

بداية شهد مركز بلبيس أول أمس الأربعاء حالة من الخوف والهلع بسبب حريق هائل نشب فى مصنع كيماويات بطريق أبو سمران بمركز بلبيس حيث التهمت النيران بعض محتوياته قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطرة على النيران والتى استمرت لنحو 35 دقيقة تقريبا فيما أسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالات اختناق وجرى تقديم الاسعافات اللازمة لهما بمحيط موقع نشوب الحريق.

5 حرائق تهز الشرقية خلال 24 ساعة، فيتو

حريق مصنع كيماويات ببلبيس

وكانت غرفة عمليات النجدة بالشرقية قد تلقت إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع كيماويات بناحية عزبة خلف بطريق أبو سمران بمركز بلبيس ونتج عن الحريق حتى الآن إصابة شخصين بحالات اختناق، وجرى تقديم الإسعافات الطبية والعلاجية اللازمة لهما بمحيط موقع نشوب الحريق.

5 حرائق تهز الشرقية خلال 24 ساعة، فيتو

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بقوات أمنية وعربات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتمركزت 6 سيارات إطفاء بمحيط موقع الحريق لإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى واستخدم رجال الحماية المدنية سلالم إطفاء هيدروليكية لتتبع الأدخنة التي ظهرت جراء الحريق وبدأ رجال الحماية المدنية فى عمليات تبريد لموقع الحريق لمنع تجدد اشتعال النيران فى المكان بعد ظهور أدخنة داخل المبنى.

5 حرائق تهز الشرقية خلال 24 ساعة، فيتو

حريق يلتهم منزلين في قرية أم صوير بالحسينية

وشهدت قرية أم صوير التابعة لقرية الحجازية بدائرة مركز الحسينية وامتدت ألسنة النيران لمنزل مجاور قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطرة على النيران

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارا باندلاع حريق بمنزلين بالقرى من جهتها دفعت الحماية المدنية بسيارتين اطفاء إلى موقع الحريق وسيارة إسعاف تحسبا لوقوع ضحايا وتمكنت القوات من السيطرة عليه واخماده وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

السيطرة على حريق منزل بقرية الصوة مركز أبوحماد

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بمساعدة بعض الأهالي من السيطرة على حريق نشب في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، في منزل بقرية الصوة مركز أبوحماد، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بقرية الصوة بنطاق مركز ابوحماد.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي وإخماد النيران تماما، وتبين نشوب الحريق في منزل، وتم إخماد الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجرى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة وانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

5حرائق تهز الشرقية خلال 24 ساعة،فيتو4

السيطرة على حريق محل ملابس بالزقازيق

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق داخل محل ملابس شهير بمدينة الزقازيق دون وقوع خسائر بشرية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

أسباب اندلاع الحرائق في المصانع والمخازن.. أبرزها الماس الكهربائي وتخزين المواد القابلة للاشتعال

وتعد الحرائق في المصانع والمنشآت والمخازن من المشاكل الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، ولتجنب هذه الحوادث، من الضروري فهم الأسباب الرئيسية لاندلاعها واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

5 حرائق تهز الشرقية خلال 24 ساعة، فيتو

أسباب اندلاع الحرائق في المصانع والمنشآت:

ارتفاع درجات الحرارة والماس الكهربائي:

الماس الكهربائي: يحدث بسبب تلف الأسلاك أو المعدات الكهربائية أو الاستخدام غير الصحيح للأجهزة الكهربائية.

ارتفاع درجات الحرارة: يمكن أن يؤدي إلى اشتعال المواد القابلة للاشتعال، خاصة في الظروف التي تفتقر إلى التهوية الجيدة.

التخزين غير السليم:

التشوينات الزائدة: قد تؤدي إلى تراكم المواد القابلة للاشتعال بشكل مفرط، مما يزيد من خطر حدوث الحريق.

تخزين المواد سريعة الاشتعال: يجب تخزين المواد القابلة للاشتعال بعيدًا عن المصادر المحتملة للحرارة أو النيران.

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