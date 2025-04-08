الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة بشبرا

رئيس جامعة بنها يترأس
رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة بشبرا

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الهندسة بشبرا  .

رئيس جامعة بنها يشارك فى المؤتمر الفرنسى المصرى للتعاون العلمى والجامعى

محافظ القليوبية يُتابع أعمال إصلاح خط مياه بمدينة بنها

تشكيل لجنة اختيار عميد كلية الهندسة بشبرا 
 

وضمت اللجنة كل من الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور عبد القادر عبد الكريم الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا.
واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور جمال السعيد جامعة بنها جمال السعيد رئيس جامعة بنها رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي محافظ القليوبية

مواد متعلقة

رئيس جامعة بنها يشارك فى المؤتمر الفرنسى المصرى للتعاون العلمى والجامعى

محافظ القليوبية يُتابع أعمال إصلاح خط مياه بمدينة بنها

جامعة بنها تشارك بمهرجان آفاق العربي بسلطنة عمان

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة بنها استعدادا لاستقبال عيد الفطر

الأكثر قراءة

زيارة تاريخية، السيسي وماكرون يصلان العريش بعد قليل

أخبار مصر: زيزو يوقع للأهلي، اللحظات الأخيرة لمدير إدارة الباجور قبل وفاته، قرار غريب لـ صلاح يذهل ليفربول، انقلاب في الطقس

انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

صوت الانفجارات هز المدينة، حريق هائل فى مصنع فوم بسوهاج الجديدة (فيديو)

علي جمعة: الإسلام لا يقدس الأسرة واختار تفتيت الثروة بدلًا من تكديسها

موعد مباراة آرسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

قرار من ترامب يهدد حياة ملايين الأشخاص في 13 دولة

منوعات

المزيد

القائمة بأعمال مديرة ناسا: الوكالة لا تضمن بقاء روادها على قيد الحياة في المريخ

استنساخ ذئاب عملاقة وشرسة انقرضت منذ آلاف السنين

جسم هزيل دون عضلات، ظهور مفاجئ لـ باتيستا يصدم عشاق مصارعة المحترفين (فيديو وصور)

حتمية ويجب أن نستعد، الصحة العالمية تحذر من ظهور جائحة جديدة على غرار كورونا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

سعر الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بالشفاء من الامراض

علي جمعة: الإسلام لا يقدس الأسرة واختار تفتيت الثروة بدلًا من تكديسها

حكم تبييت النية في صيام الست من شوال

المزيد
الجريدة الرسمية