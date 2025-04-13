رئيس غرفة القاهرة يستقبل سفير باكستان لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري

بحث أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة مع عامر شوكت سفير باكستان بالقاهرة، سبل تعاون جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

جاء ذلك اليوم الأحد خلال زيارة السفير الباكستاني لغرفة القاهرة، بحضور أسد خان، الملحق التجاري والاستثماري وديانا الشعار، سكرتيرة السفير.

العلاقات المصرية الباكستانية قوية

وأكد أيمن العشري أن العلاقات المصرية الباكستانية قوية وهناك فرصة كبيرة أمام الجانبين لتنمية هذه العلاقات في ظل الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في مصر والتي يمكن للجانب الباكستاني الاستفادة منها.

واستعرض رئيس غرفة القاهرة الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين والاستثمار وتوطين الصناعات المختلفة وهو ما يتيح فرص تجارية واستثمارية كبيرة ومتنوعة بالسوق المصري، وهذا ما يجب أن يتم التعاون من خلاله بين مجتمع الأعمال المصري والباكستاني بالشراكات الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة أن غرفة القاهرة تمثل أكثر من 630 ألف في القطاعات المختلفة " الاستثمارية والصناعية والتجارية والخدمية".

وتابع "العشري": الحكومة المصرية تقوم بجهود كبيرة لدعم الاستثمار والصناعة وهناك توسع كبير وغير مسبوق في البنية التحتية المصرية وحوافز كبيرة للصُناع والمستثمرين من أجل التوسع في الاستثمارات والصناعة وضخ استثمارات جديدة بهما للاستفادة من السوق المصري الكبير، كما أن مصر هي بوابة مهمة لأسواق كثيرة عربيًا وإفريقيًا وعالميًا.



وشدد "العشري" على أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لملف التصدير في مصر، وهو ما يجعلنا نعمل بقوة من أجل تحقيق توجهات الدولة في هذا الملف الهام؛ ولذلك هناك دعم كبير من الدولة للصناعات المختلفة لتوطينها ورفع معدلات الإنتاج والتوسع بها من خلال إجراءات وحوافز غير مسبوقة، ومن هنا تعاون مجتمع الأعمال في البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والصناعي خطوة مهمة لدعم اقتصاد البلدين.

ودعا رئيس غرفة القاهرة الشركات الباكستانية من خلال سفارة إسلام أباد إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في السوق المصري وتوسيع استثماراتها وضخ استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات وأهمية وجود بيانات حقيقية عن الفرص الاستثمارية والسلع المتاحة في سوقي البلدين.



وأكد "العشري" أهمية تعميم أي لقاءات تنظمها السفارة على الشُعب التجارية المختلفة في الغرفة لبحث زيادة التعاون مع الجانب الباكستاني بشكل موسع.

من جانبه، أعرب السفير الباكستاني عن سعادته بهذه الزيارة وأنها تعد أول زيارة بعد توليه مهمة السفارة منذ ثلاثة أسابيع فقط، موجهًا شكره لرئيس غرفة القاهرة علي هذا اللقاء الذي يرغب من خلاله التوسع في العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية الباكستانية؛ حيث إن هناك فرص كبيرة بين البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقال السفير الباكستاني: إن مصر تقوم بدور هام جدًا في المنطقة ونحن حريصون علي التواجد في مصر وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، مؤكدًا علي أهمية زيادة التواصل بين السفارة وغرفة القاهرة في الفترة القادمة لبحث سبل التعاون التجاري والاستثماري المشترك وهو ما اتفق عليه الطرفين خلال اللقاء.



وقال أسد خان، الملحق التجاري والاستثماري: إن السفارة تقوم بالترتيب حاليًا لتنظيم لقاء بالقاهرة والمقرر له يوم 16 من إبريل الجاري بين الشركات الباكستانية والمصرية وعقد لقاءات ثنائية لبحث سبل التعاون في الفترة القادمة، وسيتم دعوة غرفة القاهرة للمشاركة به، حيث سيتم مد الغرفة بكافة التفاصيل للمشاركة من خلال أنشطتها المختلفة.

وقال الملحق التجاري: إن باكستان أنشأت هيئة خاصة هدفها الاهتمام وتنمية ملف الاستثمار والتجارة، وتسعى هذه الهيئة لتقديم تسهيلات استثمارية وتجارية عن طريق الحكومة الباكستانية.

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