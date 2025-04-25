وفد فيتنامي يزور غرفة القاهرة لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

استقبل أحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية نيابة عن أيمن العشري رئيس الغرفة وفد فيتنامي لبحث سبل جديدة لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية.

تكثيف جهود غرفة القاهرة لزيادة التبادل التجاري

وتأتي هذه المباحثات في إطار تكثيف جهود غرفة القاهرة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري الخارجي وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية لزيادة الصادرات في القطاعات المختلفة.

وبحث"الوسيمي" مع الوفد الفيتنامي سبل التعاون في مجال التكييف والتبريد كونه رئيسا لشعبة أجهزة التكييف والتبريد بغرفة القاهرة.

واستعرض أحمد الوسيمي خلال اللقاء الفرص الاستثمارية والتجارية المتنوعة المتاحة في مصر والدعم الكبير للاستثمار والمستثمرين من القيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما يتيح فرصة كبيرة أمام المستثمرين والصناع الفيتنام لدخول السوق المصرية.

وأشار ( الوسيمي) الي الإجراءات والحوافز التي تقوم بها الحكومة المصرية وأهمية الرخصة الذهبية لتسهيل دعم الاستثمار والصناعات المختلفة خاصة في ظل المبادرة الرئاسية ( توطين الصناعة المصرية) في القطاعات المختلفة فضلا عن المحفزات والإجراءات التسهيلية في مختلف المجالات.

ودعا( الوسيمي) الجانب الفيتنامي للاستفادة من التشريعات والإصلاحات الاقتصادية المصرية ودخول السوق المصرية والاستفادة من حجمه الكبير وكذلك الاستفادة من الموقع المتميز لمصر كونها بوابة لدخول أسواق خارجية كثيرة منها أسواق عربية وإفريقية وأوروبية.

وأشار ( الوسيمي ) إلى المساندة الكبيرة التي يقدمها ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية في المجالات المختلفة مؤكدا علي أهمية توفير بيانات الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين حتى يتسنى لرجال الأعمال مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد (الوسيمي ) أن غرفة القاهرة بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية تقوم بتوفير البيانات والمعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية والحوافز الحكومية لوضعها أمام الوفود وزائري الغرفة.

وتكون الوفود الفيتنامي من نجوين مينه فونغ، رئيسة إدارة تنمية السوق الدولي، وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية قسم غرب آسيا وأفريقيا، فام هواي لينه نائبة رئيس إدارة تنمية السوق الدولية، وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية قسم غرب آسيا وأفريقيا، نجوين دوي هونغ رئيس المكتب التجاري الفيتنامي في مصر، سفارة فيتنام في القاهرة، دونغ نجوين ثانه، نائب رئيس شركة هاست، نغا المكتب التجاري الفيتنامي في القاهرة، لي ثي نغا مسؤولة المكتب التجاري الفيتنامي في مصر، سفارة فيتنام بالقاهرة، يارا رفعت.

ويرتب الجانب الفيتنامي حاليا لتنظيم لقاء بين أصحاب الشركات المصرية والفيتنامية بالقاهرة خلال شهر يوليو القادم يتخلله لقاءات ثنائية بين الجانبين لبحث سبل تعاون في قطاعات متعددة منها مجالات " الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والكهربائية"

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