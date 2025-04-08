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اقتصاد

وفد بورصة سلع إسبرطة التركية يزور غرفة القاهرة لبحث زيادة التبادل التجاري في المنتجات الزراعية

وفد بورصة سلع إسبرطة
وفد بورصة سلع إسبرطة التركية يزور غرفة القاهرة

استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري وفدًا من بورصة سلع إسبرطة التركية، وهي غرفة متخصصة في المنتجات الزراعية  لبحث سبل زيادة التعاون المشترك على الصعيدين التجاري والاستثماري المشترك.

وتأتي زيارة الوفد التركي لغرفة القاهرة ضمن جهود الغرفة لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصري في مختلف القطاعات منها قطاع المنتجات الزراعية.

وفد بورصة سلع إسبرطة التركية يزور غرفة القاهرة 
وفد بورصة سلع إسبرطة التركية يزور غرفة القاهرة 

وحضر من غرفة القاهرة عضوا مجلس إدارة الغرفة "إبراهيم المغربي – أحمد الوسيمى"، والمهندس سامح زكي رئيس شُعبة المُصدّرين بغرفة القاهرة، ويحيى السني رئيس شُعبة الخضروات والفاكهة، وأحمد زكي نائب رئيس شُعبة المصدرين، وحاتم النجيب نائب رئيس شُعبة الخضروات والفاكهة، وزكريا حمزة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية المصرية، ورائد عماد عاشور مدير إدارة الأصول والاستثمار بجهاز مستقبل مصر، ووليد مختار مستشار أيمن العشري عدد من منتسبي غرفة القاهرة.

ويتكون الوفد التركي من"هوداي شاهين" رئيس مجلس إدارة بورصة السلع اسبرطة ورئيسًا للوفد، والسيد كاجلار جوكو المستشار التجاري التركي، وNevzat Demirel  رئيس جمعية بورصة السلع اسبرطة - Abdulkadir Kurucu  نائب رئيس مجلس إدارة بورصة السلع اسبرطة - Erhan Gocerli  نائب رئيس مجلس إدارة بورصة السلع اسبرطة - Mehmet Bayindir   عضو مجلس إدارة بورصة السلع اسبرطة -    Sadettin Gunes   عضو مجلس إدارة بورصة السلع اسبرطة -Veli Karacay   الأمين العام لبورصة السلع اسبرطة ".

وفد بورصة سلع إسبرطة التركية يزور غرفة القاهرة 
وفد بورصة سلع إسبرطة التركية يزور غرفة القاهرة 


دعم القيادة السياسية المصرية للمستثمرين وتوطين الصناعة

وأكّد أيمن العشري على أهمية الاستفادة من دعم القيادة السياسية المصرية للمستثمرين وتوطين الصناعة المصرية والإجراءات المُحفزة التي تقوم بها الحكومة المصرية، وهو ما يؤدي إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتاحة في البلدين، خاصة حزمة الحوافز المصرية لدعم المستثمرين وتوطين الصناعات المختلفة والتي تعتبر غير مسبوقة. 

وقال أيمن العشري: إن هناك مجالات عديدة في مصر يمكن الاستثمار بها لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين بلدينا منها ( الزراعة والصحة والتعدين والطاقة والمواصلات واللوجستيات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والمقاولات) وغيرها من المجالات المختلفة مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يمثل أهمية كبيرة، ولذلك بحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري به يمثل أهمية كبيرة جدًا، وإن هذا اللقاء يعتبر دفعة جديدة لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وتركيا المتميزة في مختلف القطاعات.

وفد بورصة سلع إسبرطة التركية يزور غرفة القاهرة 
وفد بورصة سلع إسبرطة التركية يزور غرفة القاهرة 


وأكّد "العشري" أن زيارة وفد غرفة "بورصة سلع إسبرطة التركية" المتخصص في المنتجات الزراعية يفتح آفاقًا جديدة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في ظل الفرص الاستثمارية المُتاحة بالسوق المصري في القطاعات المختلفة وفي هذا القطاع بصفة خاصة، والتعرف على الفرص المتاحة في البلدين، وهو أمر يُعزز التعاون المشترك مستقبلًا، مشيرًا إلى أهمية التبادل السلعي بين البلدين والذي ينتج عنه زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأنه سيتم التنسيق مع السفارة التركية لبحث سبل جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري.

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