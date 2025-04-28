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سياسة

خبير: زيارة البرهان للقاهرة تهدف لتعزيز التنسيق السياسي والأمني في ظل تصاعد الأزمة السودانية

رمضان قرنى،فيتو
رمضان قرنى،فيتو

قال  الدكتور رمضان قرنى، الخبير بالشأن الأفريقى إن زيارة الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى  للقاهرة تحمل  العديد من الدلالات على مختلف الصعد والأطر  السياسية، سواء ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أو الوضع الإقليمي المرتبط بالسودان، أو السياق المضطرب في منطقة شرق أفريقيا والقرن.
 

دخول الحرب في السودان عامها الثالث

 

وأكد فى تصريح لـ فيتو أن توقيت الزيارة له دلالة مهمة، بالنظر إلى دخول الحرب في السودان عامها الثالث، وسط نجاحات للجيش السوداني في مدن وولايات استراتيجية ( الخرطوم والجزيرة وسنار) واتجاه العمليات نحو  إقليمي دارفور وكردفان.
 

توسع قوات الدعم السريع في استخدام المسيرات لتدمير المنشآت الحيوية 

 

وواصل حديثه قائلا: من جانب آخر، دخلت الحرب في السودان منحى جديدًا مع اتجاه قوات الدعم السريع إلى التوسع في استخدام المسيرات لتدمير المنشآت الحيوية في السودان، خاصة سدود المياه ومحطات الكهرباء، علاوة على ممارسة سياسات التهجير القسري بحق المدنيين، وتواصل عمليات التنكيل الشديد بحقهم، بذريعة التعاون مع الجيش، بجانب استهداف موظفي ومنظمات الإغاثة الدوليين.
 

دور القاهرة المحوري في مواجهة سيناريو التقسيم

 

وتابع  تحمل زيارة البرهان للقاهرة، في هذا التوقيت ووفق هذه المعطيات، العديد من الدلالات الاستراتيجية:
 أولا: تكثيف التنسيقات السياسية والأمنية بين البلدين، في ضوء فشل مؤتمر لندن، للبحث عن مخرج سياسي للأزمة في السودان.


 ثانيا: دور القاهرة المحوري في مواجهة سيناريو التقسيم، بعد إعلان الدعم السريع وحلفائها عن قرب تشكيل الحكومة الموازية. 

 

ثالثا: بحث ترتيبات جهود القاهرة في ملف إعادة إعمار السودان، عقب المباحثات والمفاوضات التي قادتها السفارة المصرية بالخرطوم مع مجلس السيادة، ووزارة التخطيط السودانية، وسط تقارير تتحدث عن  رغبة السودان في دعم القاهرة لمشروعات إعادة الإعمار فيما يخص محطات الكهرباء والسدود والبنى التحتية.


 رابعا: استمرار التنسيق بين البلدين لحفظ الأمن المائي لمصر والسودان، في ضوء اكتمال انتهاء سد النهضة وبدء عمل توريبنات توليد الطاقة

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