وزير التعليم: الاستعانة بـ"التجربة اليابانية" لتطوير مهارات الطلاب

شهد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وفوميو إيواي سفير دولة اليابان لدى مصر، اليوم السبت، مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارة التربية والتعليم المصرية ومؤسسة "سبريكس" اليابانية الرائدة في مجال تطوير التعليم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تطوير مناهج الرياضيات، حيث يأتي ذلك كخطوة ملموسة لمخرجات زيارة الوزير إلى اليابان والتي عمقت علاقات التعاون بين البلدين في مجال التعليم.

مصر واليابان تعززان شراكتهما من خلال التعاون في تطوير مناهج الرياضيات

ووقع خطاب النوايا ممثلا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لشئون تطوير المناهج، ومن الجانب الياباني شينيا سايو، مدير القسم الدولي بمؤسسة "سبريكس".

توقيع خطاب نوايا بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "سبريكس" اليابانية لتطوير مناهج الرياضيات كإحدى مخرجات زيارة الوزير لليابان

وتُعد اليابان من أعلى الدول عالميًا علي مستوى التعليم في مجال الرياضيات، وتُعد هذه المرة الأولى التي تتعاون فيها مصر مع اليابان في تطوير المناهج، حيث تستهدف هذه الشراكة تحديث مناهج الرياضيات، مستفيدةً من التجربة اليابانية التي تتميز بالتركيز على التأسيس العلمي السليم وتنمية المهارات العقلية لدى الطلاب.

وقد أعرب الوزير، خلال فعاليات التوقيع، عن ترحيبه بالسفير الياباني وممثلي شركة سبريكس اليابانية، مؤكدًا أهمية التعاون مع اليابان في مجال تطوير المناهج، مؤكدا أن النموذج الياباني الذي يهتم بالمهارات الأساسية في خطوات ثابتة نحو المهارات الأعلى سيمكن أبنائنا الطلاب من تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مهارات الرياضيات.

وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تطلعه للبناء على آليات التعاون السابقة مع الجانب الياباني في تعزيز المزيد من التعاون لتطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال السفير الياباني في القاهرة إن مصر واليابان لديهما العديد من مجالات التعاون الثنائي على مستوى العديد من المجالات التنموية الأخرى، معربًا عن سعادته لكونه شاهدًا اليوم على هذا التعاون الجديد بين الجانبين، مضيفًا أنه من عظيم الفخر أن نرى هذا الاندماج في التعليم من أجل تطوير منظومة التعليم في مصر من خلال تبادل الخبرات.

وحضر مراسم التوقيع من الجانب الياباني شيزوكي كاواشيما، سكرتير السفارة اليابانية بالقاهرة، وشينيا سايو، مدير القسم الدولي بشركة "سبريكس" وممثل الجانب الياباني في التوقيع، وكينتا هوساكا، مدير بالقسم الدولي بالمؤسسة، إضافة إلى ميكي ساكاتا، المدير العام لفرع مؤسسة سبريكس بمصر.

كما شارك من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لشئون تطوير المناهج، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقات، والأستاذة نيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

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