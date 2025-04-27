الأحد 27 أبريل 2025
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أخبار مصر

عبد اللطيف: تعزيز التعاون بين الوزارة وصندوق تطوير التعليم يسهم في دعم المنظومة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم مع الأمين العام لصندوق تطوير التعليم
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استقبل محمد عبد اللطيف،  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون في تطوير المنظومة التعليمية والخطط المستقبلية.

وزير التربية والتعليم يبحث مع الأمين العام لصندوق تطوير التعليم سبل تعزيز التعاون فى تطوير المنظومة التعليمية والخطط المستقبلية
 

وخلال اللقاء تم بحث جدول أعمال مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم (٤٥) برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والذي يتضمن بدء أعمال التطوير لمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر في إطار مشروع “روضات جيل ألفا”.

الوزير محمد عبد اللطيف: تعزيز التعاون بين الوزارة وصندوق تطوير التعليم يسهم فى دعم العملية التعليمية 
 

كما ناقش اللقاء البدء فى تطبيق مقررات “سيسكو Cisco” للمهارات الرقمية فى مجال الشبكات والأمن السيبراني والذي يتضمن منح الطلاب شهادات دولية لممارسة المهن فى مجالات التكنولوجيا فى المدارس الثانوية بمختلف أنواعها.

كما تمت مناقشة إطلاق اختبارات التوجيه والإرشاد المهنى للطلاب فى صيف ٢٠٢٥ لخريجي المرحلة الإعدادية والثانوية؛ تأهيلًا للالتحاق بالمدارس والجامعات وفقا لقدراتهم وميولهم، وكذلك تطوير اختبارات محلية لمحاكاة الاختبارات الدولية في (TIMMS,PISA) لتأهيل طلاب المستوى الدولى فى هذا الصدد.

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وخلال اللقاء، أكد الوزير محمد عبد اللطيف تعزيز التعاون بين الوزارة وصندوق تطوير التعليم بما يسهم فى دعم العملية التعليمية، والتزام الوزارة بتوفير مهارات متنوعة لخريجي المرحلة الثانوية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتوفير معايير الجودة التعليمية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية.

ووجه الوزير بضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج المشار إليها بما يحقق أهداف المنظومة التعليمية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وما بعدها.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أن عضوية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم يحقق التكامل في رؤية تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، والتنسيق بين الجهود في مختلف المشروعات التعليمية التي تخدم أهداف الدولة المصرية وتحقق الرفاهية وتؤمّن فرص العمل للمواطن المصري.

 

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