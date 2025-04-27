الأحد 27 أبريل 2025
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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد تدريبات مبادرة براعم مصر الرقمية (صور)

جولة وكيل تعليم الدقهلية
جولة وكيل تعليم الدقهلية بالمنصورة، فيتو

توجه المهندس محمد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية  يرافقه أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة اليوم الأحد، لتفقد ومتابعة تدريبات مشروع مبادرة براعم مصر الرقمية المنعقدة بمركز التطوير التكنولوجي بالدقهلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة I school.

إعداد جيل جديد من الطلاب المتميزين في مجال الرقمنة 

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي إعداد جيل جديد من الطلاب المتميزين في مجال الرقمنة وعلوم الحاسب وتحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

جدير بالذكر أن هذه التدريبات التي بدأت أول أمس الجمعة، وتستهدف براعم المرحلة الابتدائية لإعداد كوادر مستقبلية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات معالجة البيانات والتي تعد دعامة أساسية لنهضة الأمم.

تميزهم وإقبالهم على دراسة هذا الفرع من العلوم هو ما سوف يتيح لهم الفرصة في المستقبل لتحقيق طموحاتهم

 

وفي كلمته التحفيزية لأبناءه البراعم أوضح الرشيدي أن تميزهم وإقبالهم على دراسة هذا الفرع من العلوم هو ما سوف يتيح لهم الفرصة في المستقبل لتحقيق طموحاتهم وخدمة وطنهم في مجال يعد من أهم مجالات الحياه وأن عليهم أن يبذلوا مزيدًا من الجهد للتفوق فيهذا المجال ليرفعوا هامة وطنهم عالية دائمًا وأن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا للنهوض بالتكنولوجيا الحديثة وتوطينها بالمدارس والجامعات ورعاية الطلبة المتميزين فيها.

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