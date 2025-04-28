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ملفات وحوارات

وفاة أمح الدولي.. مشجع الأهلي الأشهر وحبيب النجوم.. دخل النادي بقرار من الخطيب ونال عضوية الزمالك بتوجيه من مرتضى منصور.. وهذه رحلة تشجيعه للقلعة الحمراء

أمح الدولي، فيتو
أمح الدولي، فيتو

 فُجع جمهور النادي الأهلي صباح اليوم الإثنين، بخبر وفاة محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ"أمح الدولي"، أحد أشهر مشجعي القلعة الحمراء، بعد صراع مرير مع المرض استمر لأسابيع.

ورحل "أمح" عن عمر ناهز الأربعين عامًا، بعد أن دخل في غيبوبة تامة أمس، متأثرًا بمضاعفات عملية جراحية دقيقة خضع لها مؤخرًا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في غرفة العناية المركزة.

امح الدولي
امح الدولي

 وأعلن أحد أشقاءه الخبر الحزين عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" قائلًا: "أمح في ذمة الله"، لتنهال بعدها عبارات التعزية والحزن من محبيه ومتابعيه، مؤكدين أن مصر فقدت اليوم واحدًا من رموز التشجيع الرياضي المخلصين.

امح وكهربا
امح وكهربا

وعكة صحية وغيبوبة قاتلة

 بدأت رحلة المرض مع "أمح الدولي" قبل أسابيع، عندما تعرض لحادث سقوط داخل منزله تسبب له في كسر فقرتين من العمود الفقري، ما أدخله في حالة ألم شديدة أفقدته القدرة على الحركة أو الجلوس أو النوم بصورة طبيعية، بحسب ما روته شقيقته في تصريحات صحفية.

ومع تدهور حالته، تدخلت وزارة الصحة استجابة لمناشدات أسرته، وتم نقله إلى أحد المستشفيات وإجراء عملية جراحية عاجلة، إلا أن مضاعفات العملية أدت إلى تسمم في الدم، تبعته جلطة في المخ والتهاب رئوي حاد، لينتقل بعدها إلى العناية المركزة، قبل أن يدخل في غيبوبة تامة ويفارق الحياة صباح اليوم.

امح وكهربا
أمح وكهربا

علاجات خاطئة وتدهور حاد

 وكانت الأسرة قد حاولت البحث عن بدائل للعلاج التقليدي، وتوجهت إلى أحد المتخصصين في علاج الكيروبراكتك، الذي قام بحقن "أمح" بالبلازما في محاولة لتسكين الألم. لكن حالته تفاقمت بعد ذلك، حيث ازداد عدد الكسور وأصبح يعاني من شرخ في فقرتين إضافيتين، ما أدى إلى تدهور كبير في صحته، حتى أدخل المستشفى مجددًا قبل الوفاة.

امح ورمضان صبحي
امح ورمضان صبحي

حبيب اللاعبين.. ورفيق النجوم

 لم يكن "أمح الدولي" مجرد مشجع عادي، بل أصبح رمزًا جماهيريًا محبوبًا، ارتبط اسمه بجمهور الأهلي واللاعبين على حد سواء. كان دائم الحضور في مباريات الأهلي، سواء في الدوري المحلي أو دوري أبطال إفريقيا، وتربطه علاقات وثيقة بعدد كبير من نجوم الفريق مثل محمد مجدي أفشة، ومحمود كهربا، وإمام عاشور.

وكانت علاقته الخاصة بكهربا محور تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر "أمح" صورة أثناء وداعه لصديقه في مطار القاهرة قبيل سفره إلى ليبيا، معلقًا: "هتوحشني يا صديقي".

كما شارك "أمح" في عدد من المناسبات الخاصة باللاعبين، من أبرزها حفل زفاف إمام عاشور، حيث ظهر في وصلة رقص شهيرة مع أفشة، كما حضر حفل زفاف شقيقة كهربا، وحفل زفاف مروان عطية نجم الأهلي.

 

https://www.instagram.com/reel/C900C4aovSj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

 

مواقف رياضية وإنسانية

 وكان لأمح مواقف مؤثرة في الشأن الرياضي، أبرزها ما حدث عندما مُنع من دخول مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز عام 2022، ما دفعه لنشر فيديو، طالب فيه بحقه كمشجع من ذوي الهمم. وتدخل حينها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأصدر بيانًا رسميًا يطالب فيه بتخصيص مقاعد في المدرجات لمشجعي الأهلي من ذوي القدرات الخاصة.

وفي لفتة نادرة، اعتذر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، لأمح على الهواء مباشرة بعد أن تعرض لموقف غير لائق من بعض الجماهير، وأهداه عضوية عاملة بنادي الزمالك كنوع من التكريم والتقدير الإنساني.

امح الدولي
أمح الدولي

الجنازة ومراسم الوداع

 ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على "أمح الدولي" عقب صلاة العصر اليوم بمسجد السيدة عائشة في القاهرة، حيث أعلنت الأسرة الحداد، وطلبت الدعاء له، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله محمد أحمد عبد الغني الشهير بأمح الدولي.. أرجو الدعاء له".

وبرحيل "أمح الدولي"، يفقد جمهور الأهلي رمزًا من رموز التشجيع الوفي، وواحدًا من أكثر المشجعين حبًا للنادي ولاعبيه. ورغم معاناته الطويلة مع المرض، ظل أمح مثالًا في التعلق بالأهلي والفرح لفرحه، والحزن لخسارته، وشكل حالة إنسانية استثنائية لن تُنسى في الوسط الرياضي.

امح وافشة
أمح وأفشة

 

وبرحيل "أمح الدولي"، يفقد جمهور الأهلي رمزًا من رموز التشجيع الوفي، وواحدًا من أكثر المشجعين حبًا للنادي ولاعبيه. ورغم معاناته الطويلة مع المرض، ظل أمح مثالًا في التعلق بالأهلي والفرح لفرحه، والحزن لخسارته.

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