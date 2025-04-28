وفاة أمح الدولي أشهر مشجعي النادي الأهلي

توفى اليوم الإثنين، أمح الدولي، أشهر مشجعي النادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أدخلته المستشفى، وأجرى عملية جراحية، لكنه دخل في غيبوبة منذ أمس، وتوفي صباح اليوم.

وفاة أمح الدولي

وكتب أحد أشقاء أمح الدولي عبر صفحته بالفيس بوك "امح في ذمة الله"

وتابعت الصفحة "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله محمد أحمد عبد الغني الشهير بأمح الدولي.. أرجو الدعاء له صلاة الجنازة في مسجد السيدة عائشة"



جدير بالذكر أن مشجع النادي الأهلي المشهور بأمح الدولي، تعرض مؤخرًا لوعكة صحية شديدة، بعد إجراء عملية جراحية حيث كان يستكمل علاجه داخل غرفة العناية الفائقة داخل أحد المستشفيات.

وكانت مصادر مقربة من أمح الدولي، مشجع النادي الأهلي، قد أكدت أن أمح الدولي دخل في غيبوبة منذ أمس بعد إجراء عملية جراحية، مشيرين إلى أن الوضع متدهور وصعب جدا وحدث له تسمم دم ويحتاج إلى عناية حرجة.

وناشد عدد من متابعي أمح الدولي مشجع النادي الأهلي، المسؤولين بكلية طب قصر العيني لقبول أمح الدولي للعلاج داخل المستشفى، حيث يتمتع المستشفى بإمكانيات كبيرة وقادر على التعامل مع حالة أمح الدولي.

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