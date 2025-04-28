قوات الاحتلال تداهم منازل خلال اقتحامها مخيم العين في نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منازل عدة خلال اقتحامها مخيم العين للاجئين في مدينة نابلس.

وارتفع عدد الشهداء في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم الإثنين إلى 23 فلسطينيا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 14 مواطنًا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية، بأن 7 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، إثر استهداف الاحتلال مقهى الصفطاوي في شارع صلاح الدين قرب مدخل مخيمي النصيرات والبريج، وسط قطاع غزة، وهم: أحمد السعافين، ومحمد ناهض الجدي، وهاشم هشام الصفطاوي، وسلامة الصفطاوي، وإبراهيم وشاح، ووديع زيادة.



وأضافت المصادر، أن 7 مواطنين استشهدوا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف منزلًا لعائلة كوارع في جورة اللوت جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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