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ثقافة وفنون

آثار مصر تبرز في تريلر جديد لفيلم Fountain of youth

فيلم Fountain of
فيلم Fountain of Youth، فيتو

طرحت منصة آبل، العرض الدعائي الثاني لفيلمها الجديد Fountain of Youth، للمخرج جاي ريتشي، والذي وصلت مدته لدقيقتين ونصف.

وأبرز التريلر الجديد، العديد من الآثار المصرية، حيث تم تصوير العديد من مشاهد الفيلم في مصر، خلال شهر مارس 2024.

فيلم آبل الجديد Fountain of Youth، من بطولة جون كراسينسكي، وناتالي بورتمان، وإيزا جونزاليس، ويروي قصة أشقاء يذهبون للبحث عن نبع الشباب الأسطوري باستخدام أدلة تاريخية.

ومن المقرر عرض فيلم  Fountain of Youth، بتاريخ 23 مايو المقبل، حصريا على منصة +Apple TV.

شبكة آبل تحقق خسائر فادحة

كشفت تقارير صحفية، أن أعمال بث الفيديو من Apple، لا تزال تعاني من خسائر فادحة.

 وفقًا لتقارير نُشرت أمس الخميس، فأن خدمة الاشتراك المميزة Apple TV+، تخسر أكثر من مليار دولار سنويًا، وتنفق شركة التكنولوجيا العملاقة حوالي 4.5 مليار دولار على المحتوى سنويًا، بانخفاض عن 5 مليارات دولار في السنوات الماضية.

ووفقًا للتقرير، يبلغ عدد مشتركي Apple TV+ - التي تتميز بتشكيلة أعمال أصلية بالكامل تقريبًا، حوالي 45 مليون مشترك.

رد آبل على تقارير الخسائر

فيما رفضت شركة آبل، التعليق على التقارير الصحفية، ولا تُفصح الشركة عن مقاييسها المالية، أو مقاييس عدد المشتركين لخدمة Apple TV+، والذي يُعدّ نشاط البث جزءًا من قطاع خدمات آبل، والذي يشمل Apple Music، ومتجر التطبيقات وقطاعات أعمال أخرى. 

وبلغت إيرادات قطاع الخدمات 26.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير من عام 2024، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي.

ويبلغ تكلفة اشتراك Apple TV+ في الولايات المتحدة 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (أو 99.99 دولارًا أمريكيًا سنويًا)،  ومن بين خدمات البث الرئيسية بالاشتراك، تُعد Apple TV+ الخدمة الوحيدة التي لا تُقدّم باقة مخفضة السعر مدعومة بالإعلانات، Apple TV+، التي أُطلقت في نوفمبر 2019، متوفرة في أكثر من 100 دولة ومنطقة.

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