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ثقافة وفنون

بن ستيلر: أتمنى تجديد آبل مسلسل SEVERANCE لموسم ثالث

Severance، فيتو
Severance، فيتو

severance، صرح المخرج والممثل والمنتج، بن ستيلر، بإنه يأمل أن يتم الإعلان عن تجديد مسلسل SEVERANCE، لموسم ثالث قريبًا.

وقال ستيلر في تصريحات صحفية،" أتمنى أن تعلن آبل عن تجديد مسلسل SEVERANCE، لموسم ثالث، وفي حال حدوث ذلك، فأنا أقول للجمهور: إن الموسم الثالث لن يستغرق بالتأكيد ثلاث سنوات لصناعته".

يُذكر ان شبكة +Apple TV، لم تعلن عن تجديد المسلسل لموسم ثالث حتى الأن، وذلك يثير شكوك المتابعين حول أسباب تأخر الإعلان.

باراك أوباما يتلقى طلبا من المنتج بن ستيلر للمشاركة في بطولة مسلسل Severance

 كشف تقرير لموقع Variety، أن الممثل والمنتج بن ستيلر، طلب من رئيس أمريكا الأسبق، باراك أوباما، رسميا المشاركة في بطولة من مسلسل Severance.

وذكر موقع Variety الأمريكي، أن بن ستيلر، أرسل العرض إلى الرئيس السابق للولايات المتحدة، عبر صديق يعرف محامي باراك أوباما.

وكشف ستيلر، أنه بعد يومين، من إرسال طلبه، تلقي رسالة بريد إلكتروني، من الرئيس باراك أوباما"، قائلًا: "مرحبًا بن، أنا من أشد المعجبين بالمسلسل، وأحب الموسم الأول، ولا أطيق الانتظار حتى الموسم الثاني، لا أعتقد أن لدي وقتًا في جدول أعمالي للقيام بذلك".

 

مؤلف مسلسل SEVERANCE: الكثير من أحداث الموسم الثالث مُخطط لها

في سياق متصل، كشف الكاتب دان إريكسون، مؤلف مسلسل SEVERANCE، تفاصيل جديدة عن الموسم الثالث لمسلسل آبل الناجح.

وقال إريكسون، في تصريحات صحفية: إن الكثير من أحداث الموسم الثالث مُخطط لها: "هناك نقطة نهاية للمسلسل ككل، ونحن نعلم تقريبًا كم عدد المواسم التي سنقدمها".

الموسم الثاني لمسلسل Severance يحصل على تقييم 100% من Rotten Tomatoes

 حصل الموسم الثاني من مسلسل آبل الشهير، Severance، على تقييم 100% من موقع  التقييمات الأشهر حول العالم، 'Rotten Tomatoes'، بعد 33 مراجعة نقدية.

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بن ستيلر يكشف تفاصيل جديدة عن الموسم الثاني لمسلسل SEVERANCE

 كشف بن ستيلر الممثل الشهير، القائم على إخراج وإنتاج مسلسل منصة آبل الناجح، SEVERANCE، عن تفاصيل جديدة عن صناعة الموسم الثاني من المسلسل.

وأكد بن ستيلر، في تصريحات صحفية، أن التأخر في إنتاج الموسم الثاني من مسلسل SEVERANCE، جاء بسبب حرص فريق العمل، على إنتاج موسم ثان أقوى من الأول، الذي حقق نجاحا كبيرا، وحصد عشرات الجوائز، قائلا: "العمل مستمر على الموسم الثاني من المسلسل، نحن نعمل على ذلك حتى لحظة عرضه على الشاشة".

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مؤلف مسلسل SEVERANCE: الكثير من أحداث الموسم الثالث مُخطط لها

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