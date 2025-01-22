الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مؤلف مسلسل SEVERANCE: الكثير من أحداث الموسم الثالث مُخطط لها

Severance، فيتو
Severance، فيتو

severance، كشف الكاتب دان إريكسون، مؤلف مسلسل SEVERANCE، تفاصيل جديدة عن الموسم الثالث لمسلسل آبل الناجح.

وقال إريكسون، في تصريحات صحفية: إن الكثير من أحداث الموسم الثالث مُخطط لها: "هناك نقطة نهاية للمسلسل ككل، ونحن نعلم تقريبًا كم عدد المواسم التي سنقدمها".

الموسم الثاني لمسلسل Severance يحصل على تقييم 100% من Rotten Tomatoes

 حصل الموسم الثاني من مسلسل آبل الشهير، Severance، على تقييم 100% من موقع  التقييمات الأشهر حول العالم، 'Rotten Tomatoes'، بعد 33 مراجعة نقدية، وذلك قبل عرض أولى حلقاته حصريا  على منصة '+Apple TV'، بتاريخ 17 يناير الجاري.

 

Image
Image

 وطرحت منصة '+AppleTV، التريلر التشويقي الأول للموسم الثاني، من مسلسلها المرتقب  Severance.

 

Image

بن ستيلر يكشف تفاصيل جديدة عن الموسم الثاني لمسلسل SEVERANCE

 كشف بن ستيلر الممثل الشهير، القائم على إخراج وإنتاج مسلسل منصة آبل الناجح، SEVERANCE، عن تفاصيل جديدة حول مصير الموسم الثاني من المسلسل.

وأكد بن ستيلر، في تصريحات صحفية، أن التأخر في إنتاج الموسم الثاني من مسلسل SEVERANCE، جاء بسبب حرص فريق العمل، على إنتاج موسم ثان أقوى من الأول، الذي حقق نجاحا كبيرا، وحصد عشرات الجوائز، قائلا: "العمل مستمر على الموسم الثاني من المسلسل، نحن نعمل على ذلك حتى لحظة عرضه على الشاشة".

txt

الموسم الثاني لمسلسل Severance يحصل على تقييم 100% من Rotten Tomatoes

txt

أبطال مسلسل Severance يروجون للموسم الثاني في جراند سنترال بارك (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Severance SEVERANCE الموسم الثاني أدم سكوت severance مسلسل Severance الحلقة الاخيرة Severance

مواد متعلقة

أدم سكوت يكشف كواليس تصوير المشهد الافتتاحي للموسم الثاني من severance

أبطال مسلسل Severance يروجون للموسم الثاني في جراند سنترال بارك (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

جريمة الأقصر تثير رعب المصريين، النشطاء يكشفون سر الحادث البشع ويربطونه بحديث آخر الزمان

الأهلي يحسم أولى صفقات الشتاء قبل مباراة بيراميدز

مهاجم سوبر، شاهد مهارات السلوفيني نيجك جراديشار المرشح للانضمام للأهلي

الوضع اتغير، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 بعد موجة الارتفاعات

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالتعامل مع أشخاص منافقين

بيبسي تقرر تغيير أسعار عبواتها البلاستيك، وهذا موعد التطبيق

المتهم ذبح الضحية وشرب من دمائه، عقوبة جريمة الأقصر البشعة في القانون

السيسي يقبِّل رأس والدة عمر القاضي، وأم البطل تهديه "سلسلة الشهيد"

منوعات

المزيد

اعتقال 9 أشخاص جراء حريق منتجع أودى بحياة 76 شخصا في تركيا

واقعة تهز الرأي العام التونسي، شاب يضرم النار في أمه

فيلسوف روسي يتوقع محاولة اغتيال ترامب مجددا ويكشف السبب

بعد يوم من تنصيب والده، ترشيح بارون ترامب للعب في دوري كرة السلة للمحترفين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب، وصل لهذا المستوى (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

3252 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 ببداية التعاملات

عباد الشمس يسجل 100 جنيه للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالتعامل مع أشخاص منافقين

رجال مدحهم الله وأثنى عليهم، محمد سيد طنطاوي يبين من هم؟

ما هي مراحل التوبة؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية