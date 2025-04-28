وفاة المشتبه به في سرقة كيم كارداشيان بالتزامن مع محاكمته

كشف موقع TMZ، عن وفاة المشتبه به في سرقة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، وسيدة الأعمال كيم كارداشيان، أثناء تواجدها في باريس، وذلك بالتزامن مع بدء محاكمته اليوم الأثنين.

تفاصيل وفاة المشبه به في سرقة كيم كاراشيان



وأفادت التقارير، أن أحد المشتبه بهم الرئيسيين في سرقة كيم كارداشيان في العاصمة الفرنسية باريس، توفي فجأةً قبيل بدء المحاكمة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، توفي مارسو بوم-جيرتنر في 6 مارس في باريس، ولم يُعرف سبب وفاته بعد.



واتُهم مارسو بالتعاون مع العصابة، التي احتجزت النجمة كيم كارداشيان، تحت تهديد السلاح عام 2016.

وكان من المتوقع أن يُحاكم الرجل البالغ من العمر 72 عامًا، اليوم الاثنين إلى جانب آخرين متهمين، في سرقة مجوهرات بقيمة عشرة ملايين دولار.

ومن المقرر أن تمثُل كيم كارداشيان، أمام المحكمة في محاكمة العصابة الباريسية السرية المزعومة بوقوفها وراء السرقة، في شهر مايو المقبل، حيث ستدلي بشهادتها.

وسبق أن قدمت كيم للقاضي في قضية سرقة باريس شرحًا مفصلًا لما حدث، لكن الآن لديها الفرصة لسرد ما حدث لهيئة المحلفين في تلك الليلة.

كيم كارداشيان تمنع ابنة كانييه ويست من زيارته بسبب أندرو تيت

في سياق متصل، وفي تطور جديد، لمشاكل كيم كاردشيان، وطليقها كانييه ويست، منعت كيم كارداشيان ابنتها الكبرى نورث، من الذهاب لزيارة والدها، بعد أن علمت من الحارس الشخصي لكانييه، أن أندرو تيت وشقيقه، في طريقهما لزيارة كانييه ويست، وهو الأمر الذي دفعها لإلغاء زيارة نورث له وإرجاعها للمنزل.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة، من نشر التقارير التي تفيد، بأن كيم كارداشيان، تسعى للحصول على الحضانة الفردية لأطفالها من كانييه ويست، بسبب تصرفاته الغريبة، التي كان آخرها، وضع اسم ابنته نورث في إحدى أغاني ديدي، وهو الأمر الذي حاربته كيم قضائيا.

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