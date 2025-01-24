كيم كاردشيان تخسر آلاف المتابعين على إنستجرام وإكس بسبب ميلانيا ترامب، ومتابعون: باعت نفسها

خسرت النجمة كيم كارداشيان، نحو 150 ألف متابع بعد أن نشرت صورة للسيدة الأولى ميلانيا ترامب في يوم تنصيب الرئيس الأمريكي، عبر خاصة القصص بمنصة إنستجرام، وفقًا لشركة تحليلات.

وأثارت كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع وخبيرة العلامات التجارية التي لديها نحو 358 مليون متابع على موقع إنستجرام، الدهشة عبر الإنترنت عندما نشرت صورة للسيدة الأولى وهي ترتدي قبعة واسعة الحواف في حفل التنصيب يوم الإثنين.

كما خسرت كارداشيان أيضًا 9553 متابعًا على منصة X، المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر، منذ نشر الصورة.

أثار هذا المنشور ردود فعل سلبية من بعض متابعي كارداشيان على إنستجرام، حيث كتب أحدهم: “باعت نفسها للدعاية اليمينية المتطرفة”.

وكتب آخر:" حسنًا على الأقل يمكننا أن نرى بالضبط من أنت".

وكتب أحد المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي: "أيها الرجال، توقفوا عن متابعة كيم كاردشيان، ولا تشاهدوا برامجهما ولا تشتروا منتجاتها. اضربوها من حيث يأتيها الألم".

أعرب أحد مستخدمي موقع إنستجرام عن استيائه من نشر كارداشيان صورة لميلانيا ترامب "ولكن ليس مارتن" - في إشارة إلى القس الراحل الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور، وصادف تنصيب ترامب العطلة الفيدرالية التي أقيمت لتكريم زعيم الحقوق المدنية القتيل.

على الرغم من الاعتقاد بأن كارداشيان تدعم الديمقراطيين، إلا أنها استخدمت صداقتها التي استمرت لسنوات مع إيفانكا ترامب للضغط على والدها لتخفيف عقوبة السجن مدى الحياة على امرأة سوداء، أليس ماري جونسون، التي أدينت بارتكاب جريمة مخدرات.

وواصلت كارداشيان نشاطها الدعائي من خلال المشاركة في مناقشات البيت الأبيض بشأن العفو وإصلاح السجون، مما عزز علاقاتها المهنية مع إدارة ترامب الأولى، وفي أبريل 2020، صرحت بأنها لن تؤيد علنًا أي مرشح رئاسي، وركزت بدلًا من ذلك على جهودها في مجال إصلاح العدالة الجنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.