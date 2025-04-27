الأحد 27 أبريل 2025
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رياضة

أبرز لاعبي منتخب جنوب أفريقيا قبل مباراة الافتتاح أمام مصر

منتخب جنوب افريقيا
منتخب جنوب افريقيا

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، للمباراة الصعبة أمام جنوب إفريقيا، مساء اليوم الأحد، في الجولة الافتتاحية لبطولة أمم أفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر في الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 يونيو المقبل.

أبرز اللاعبين في منتخب جنوب أفريقيا 

ويعد من أبرز لاعبي منتخب  كيب تاون سيتي جودي أشين على رأس قائمة هدافي منتخب جنوب أفريقيا في التصفيات برصيد 3 أهداف منها هدف الانتصار على أنجولا في نصف النهائي وهدف تعزيز الفوز على زامبيا في النهائي.

كما يعد شاكيل أبريل الذي ترك بصمته بثنائية في مرمى مالاوي في المباراة الأولى.

وهناك أيضًا متوسط ميدان العملاق المحلي ماميلودي صن داونز كوتلوانو ليثلاكو.

وتفتقد قائمة منتخب أفريقيا شاندري كامبل جناح كلوب بروج البلجيكي البالغ من العمر 19 عامًا والذي يعد اغلى لاعبي جنوب أفريقيا بقيمة مليون يورو بعد أن رفض ناديه السماح له بخوض البطولة لارتباطه بمواعيد مباريات الفريق الأول.

فيما استقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، على تشكيلة الفراعنة التي ينوي الدفع بها في مواجهة جنوب أفريقيا، مساء اليوم الأحد، في الجولة الافتتاحية لبطولة أمم أفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر في الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 يونيو المقبل.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب أفريقيا

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام جنوب أفريقيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

الدفاع: محمد عاطف وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمود لبيب.

الوسط: أحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد.

الهجوم: عمر خضر وأحمد شرف ومحمد زعلوك.

قائمة منتخب مصر في أمم افريقيا للشباب، فيتو
قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا للشباب، فيتو

منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا

يفتتح منتخب مصر مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا بملاقاة منتخب جنوب أفريقيا على ملعب ستاد القاهرة.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا، سيراليون، زامبيا، وتنزانيا.

ويتأهل إلى دور الثمانية من البطولة المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة بين مصر وجنوب أفريقيا، في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر قناة بى ان سبورت 8 HD، كونها الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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