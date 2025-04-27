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ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى ببطولة أمم أفريقيا للشباب

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

حقق منتخب مصر للشباب فوزا ثمينا أمام جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل، في المباراة الافتتاحية ببطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى الـ 18 من مايو المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي 

سجل هدف الفوز لمنتخب مصر اللاعب محمد عبد الله من تسديدة قوية في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

ترتيب مجموعة مصر

الأول: مصر - 3 نقاط

الثاني: زامبيا: نقطة واحدة

الثالث: سيراليون: نقطة واحدة

الرابع: جنوب إفريقيا - بدون نقاط   

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

ودخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام جنوب أفريقيا بتشكيل مكون من:

عبد المنعم تامر فى حراسة المرمى.

 محمد سمير ويوستنجي وأحمد عابدين ومهاب سامي فى خط الدفاع.

كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد في خط الوسط.

 عمر اسامة ومؤمن شريف ومحمد زعلوك في الهجوم.

تشكيل جنوب أفريقيا أمام مصر 

تشيكل جنوب أفريقيا جاء على النحو التالي:

في  حراسة المرمى: (1) فليتشر لوي سميتش

في  خط الدفاع: (6) سيفوي ناكوالي ’ (5) أسيكو تيواني’ (14) تيلون سميث ’ (19) ثاتو سيبيا

في خط الوسط: (8) جوموليمو كيكانا ’ (15) لازالو ماكو ’ (10)) مفوندو فيلاكازي

في  خط الهجوم: (11) كوتلوانو ليثلاكو ’ (17) لانجلهي فيلي ’ (9) جودي أشين.

كانت مباريات هذه المجموعة قد انطلقت في السادسة مساء اليوم (الأحد) بلقاء جمع منتخب زامبيا مع نظيره السيراليوني على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وانتهت بالتعادل السلبي.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا، سيراليون، زامبيا، وتنزانيا.

ويتأهل إلى دور الثمانية من البطولة المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

وتُذاع المباراة حصريًا عبر قناة بى ان سبورت 8 HD، كونها الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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