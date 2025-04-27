أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة جنوب إفريقيا بأمم أفريقيا للشباب

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، تشكيل منتخب الفراعنة التي لمواجهة جنوب إفريقيا، في الجولة الافتتاحية ببطولة أمم افريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبل.

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

يدخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام جنوب أفريقيا بتشكيل مكون من:

عبد المنعم تامر فى حراسة المرمى .. محمد سمير ويوستنجي وأحمد عابدين ومهاب سامي

فى خط الدفاع وكاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد

فى خط الوسط عمر اسامة ومؤمن شريف ومحمد زعلوك فى الهجوم.

منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا

يفتتح منتخب مصر مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا بملاقاة منتخب جنوب أفريقيا على ملعب ستاد القاهرة.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا، سيراليون، زامبيا، وتنزانيا.

ويتأهل إلى دور الثمانية من البطولة المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة بين مصر وجنوب أفريقيا، في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر قناة بى ان سبورت 8 HD، كونها الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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