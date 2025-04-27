محمد عبد الله يتوج رجلا لمباراة مصر وجنوب أفريقيا ويهدي والدته الجائزة (صور)

توج محمد عبد الله لاعب منتخب مصر للشباب بجائزة رجل مباراة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا في الجولة الافتتاحية لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل.

أهدى محمد عبد الله لاعب المنتخب الوطني تحت 20 سنة وصاحب هدف الفوز على جنوب افريقيا، جائزة رجل المباراة لوالدته التي كانت تدعمه وتؤازره مع شقيقته من المدرجات.

وكان المنتخب قد فاز بهدف على جنوب افريقيا فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة

منتخب مصر يفوز على جنوب افريقيا

حقق منتخب مصر للشباب، فوزا غاليا على نظيره جنوب إفريقيا، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبل.

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