مسلسل آسر الحلقة 20، آسر يصاب في مشاجرة لحماية راغب

دارت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل آسر حول عزت الذي وجد نفسه في مواجهة مع ابن حارس محل الذهب الذي كان قد قتله سابقًا، حيث يكشف الفتى عن معرفته بهوية رامي، شقيق مجد، وينفعل الفتى ويدخل في نوبة غضب شديدة، إلا أن رامي يتمكن من الإفلات من قبضته.

يحاول عزت تقديم نصيحة لرامي بأن يبتعد عن كتابة المقال الشائك الذي سيفتح عليه أبواب الجحيم، من قبل منفذ عملية سرقة محل المجوهرات، ولكن، عندما يصر رامي على موقفه، يحكم عزت قبضته عليه ويحاول قتله، إلا أنه يتراجع في اللحظة الأخيرة.

في تلك الأثناء، كان فيصل، أحد أتباع آسر، يراقب المشهد من بعيد. وعندما يرى فيصل ما يحدث كاد أن يتدخل بأمر من آسر ولكنه توقف بتوقف عزت.

ويكتشف عزت أن آسر كان على تواصل مع دار الأيتام ويرعاها ويربط بين اهتمامه بالدار وبين وجود ابن حارس محل المجوهرات وأن آسر بالتأكيد كان يراقبهم وراغب منذ زمن وأعلن عن نيته الانتقام من آسر.

يفصح عزت عن هذا الاكتشاف أمام جابر، الذي يسارع إلى الاتصال بالخال لإبلاغه، فيتحرك الأخير بسرعة لوضع خطة لإنقاذ آسر من هذا الموقف.

أما آسر، فكان جالسًا مع راغب في مكان ما للسهر، حيث كان راغب يتصرف على هواه، محاولًا السيطرة على الفتيات حتى وإن كن جالسات مع رجال آخرين.

يظهر فجأة بعض الأشخاص الذين يخططون للانتقام من راغب نتيجة أفعاله وأخرجوه من المحل وتركه آسر لمصيره، وكاد أحدهم أن يقتله، إلا أن آسر يتدخل في اللحظة الأخيرة ويتلقى طعنة بالمطواة في ذراعه.

يصل عزت إلى المكان في اللحظة المناسبة وتنشب مشاجرة عنيفة يشارك فيها الثلاثة (آسر، عزت، وراغب)، ويتمكنون من الانتصار في نهاية المواجهة.

يعبر راغب عن امتنانه العميق لآسر الذي كاد أن يضحي بحياته من أجله، مما يجعل عزا يغير نظرته تجاه آسر، رغم بقاء بعض الشكوك في داخله، ويزداد ارتباك عزت عندما يسلم عليه آسر قائلًا: “أحلى معلم كماشة”، وهي العبارة ذاتها التي قالها مجد لعزت في الماضي حينما واجهوا معا رجالًا حاولوا الانتقام من راغب.

يسترجع عزت تلك الذكريات بمرارة، ويعود إلى منزله ليحدق بصورته مع مجد بحسرة وألم، وفي نهاية الحلقة، يظهر آسر ممتنًا للخال الذي يسانده دائمًا في المواقف الصعبة.

تفاصيل مسلسل آسر

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

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