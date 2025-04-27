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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 20

أبطال مسلسل آسر،
أبطال مسلسل آسر، فيتو

ينتظر عشاق مسلسل آسر أحدث الحلقات دوما لاكتشاف المزيد من التفاصيل حول الشخصيات وعلاقاتهم والأحداث الجديدة التي ستجمع بينهم.

 وينتظر محبو المسلسل عرض أحدث الحلقات وهي مسلسل آسر الحلقة 20.

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 20 على منصة شاهد

ومن المقرر عرض  مسلسل آسر الحلقة 20 على منصة شاهد اليوم الأحد في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

تفاصيل مسلسل آسر 

مسلسل آسر هو النسخة العربية من  المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

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